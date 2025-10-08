Нижегородская область направит около 13 млрд рублей на нацпроект "Молодежь и дети" Общество

Фото: Максим Герасимов

Нижегородская область в 2025 году выделит почти 13 млрд рублей на реализацию национального проекта "Молодежь и дети". Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин на встрече с министром просвещения РФ Сергеем Кравцовым, прошедшей в Нижнем Новгороде 7 октября.

Сергей Кравцов отметил, что регион последовательно укрепляет систему образования и показывает высокие результаты по нацпроекту. По его словам, строительство современных объектов, масштабный капремонт и оснащение колледжей объединяются в единую экосистему подготовки кадров, а развитие профориентации помогает молодежи получать качественное образование и оставаться в регионе, поддерживая экономику страны.

Глеб Никитин сообщил, что в областном центре завершено строительство первого объекта ИТ-кампуса — возведены 18 корпусов гостиницы. Продолжается строительство еще четырех объектов кампуса и пяти детских садов. В рамках контракта "единого цикла" ведется разработка проектно-сметной документации для школы для одаренных детей в городе Бор. Губернатор подчеркнул, что эти проекты реализуются при поддержке Минпросвещения и при личном содействии министра.

По нацпроекту завершен капитальный ремонт в 11 школах. Еще в 15 учреждениях работы продолжаются: в девяти школах, трех колледжах, двух детских садах и одном молодежном центре. Для общеобразовательных организаций закуплено более 3 000 единиц оборудования по федеральному проекту "Все лучшее детям" для преподавания предметов "Труд (Технология)" и "Основы безопасности и защиты Родины".

Министр и губернатор посетили площадку будущего федерального технопарка профессионального образования на базе "Нижполиграфа". Проект предполагает создание более 40 лабораторий по приоритетным отраслям экономики и обучение по 50 направлениям. Технопарк станет центром повышения квалификации педагогов СПО и преподавателей общеобразовательных и специальных дисциплин в колледжах, площадкой ускоренной подготовки без потери качества и испытаний новых технологий обучения в сотрудничестве с предприятиями реального сектора. Здесь также будет организован сбор, обобщение и масштабирование успешных практик системы СПО.

Глеб Никитин поблагодарил Минпросвещения за программу "Профессионалитет", которая позволяет модернизировать систему среднего профобразования. В регионе действуют 16 кластеров от машиностроения до педагогики, при этом шесть образовательно-производственных центров открыты в 2025 году.

По данным губернатора, 60% выпускников 9-х классов продолжают обучение в колледжах и техникумах Нижегородской области. Такой выбор объясняется возможностью через три года получить востребованную специальность и начать самостоятельную карьеру. В 73 профессиональных образовательных организациях реализуются 234 программы среднего профессионального образования по 170 специальностям и 64 рабочим профессиям.

Никитин подчеркнул, что в регионе выстроена связка "СПО – работодатель". Этому способствуют целевые договоры и программа "Профессионалитет": студенты приходят на востребованные специальности, занимаются в обновленных мастерских, проходят практику у будущих работодателей на их оборудовании. Это, по словам губернатора, позволяет готовить кадры, необходимые опорным предприятиям области.

Дополнительно развитию СПО помогают профильные классы в школах региона, ориентирующие учеников на освоение профессий. В образовательных учреждениях действуют инженерные, аграрные, медицинские и психолого-педагогические классы.

Напомним, национальный проект "Молодежь и дети" реализуется с 2025 года по поручению президента РФ Владимира Путина. В его состав входят девять федеральных проектов и программ: "Россия – страна возможностей", "Мы вместе", "Россия в мире", "Все лучшее детям", "Ведущие школы", "Педагоги и наставники", "Создание сети современных кампусов", "Университеты для поколения лидеров" и "Профессионалитет".

