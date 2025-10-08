Осенний призыв 2025 года пройдёт через Единый реестр воинского учёта
Роспотребнадзор: вспышки вируса Коксаки в Нижегородской области нет
Производителей смертельного "Мистера Сидра" отправили в колонию
Отцы-герои: ветераны СВО рассказали, в чем секрет крепкой семьи
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
08 октября 2025 13:10Нижегородская область направит около 13 млрд рублей на нацпроект "Молодежь и дети"
08 октября 2025 13:03МТС разогнала мобильный интернет в нижегородских "Цветах"
08 октября 2025 12:58Православную гимназию могут построить на месте снесенной школы Автограда
08 октября 2025 12:28Нижегородцев пригласили проверить свою финансовую грамотность
08 октября 2025 12:19Вдова шеф-повара Олега Колисниченко трогательно попрощалась с ним в соцсетях
08 октября 2025 12:00Что говорят коллеги о смерти топового шеф-повара Олега Колисниченко
08 октября 2025 11:14Подрядчик начал подготовку к возведению дома для переселенцев в Молитовке
08 октября 2025 10:56Умная камера на улице Минина выявила 2500 нарушений на электросамокатах
08 октября 2025 10:40Михаил Мурашко и Глеб Никитин осмотрели нижегородский "Квартал здоровья"
08 октября 2025 10:20Список "непризывных" болезней урезали для нижегородцев
Общество

Нижегородская область направит около 13 млрд рублей на нацпроект "Молодежь и дети"

08 октября 2025 13:10 Общество
Нижегородская область направит около 13 млрд рублей на нацпроект Молодежь и дети

Фото: Максим Герасимов

Нижегородская область в 2025 году выделит почти 13 млрд рублей на реализацию национального проекта "Молодежь и дети". Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин на встрече с министром просвещения РФ Сергеем Кравцовым, прошедшей в Нижнем Новгороде 7 октября.

Сергей Кравцов отметил, что регион последовательно укрепляет систему образования и показывает высокие результаты по нацпроекту. По его словам, строительство современных объектов, масштабный капремонт и оснащение колледжей объединяются в единую экосистему подготовки кадров, а развитие профориентации помогает молодежи получать качественное образование и оставаться в регионе, поддерживая экономику страны.

Глеб Никитин сообщил, что в областном центре завершено строительство первого объекта ИТ-кампуса — возведены 18 корпусов гостиницы. Продолжается строительство еще четырех объектов кампуса и пяти детских садов. В рамках контракта "единого цикла" ведется разработка проектно-сметной документации для школы для одаренных детей в городе Бор. Губернатор подчеркнул, что эти проекты реализуются при поддержке Минпросвещения и при личном содействии министра.

По нацпроекту завершен капитальный ремонт в 11 школах. Еще в 15 учреждениях работы продолжаются: в девяти школах, трех колледжах, двух детских садах и одном молодежном центре. Для общеобразовательных организаций закуплено более 3 000 единиц оборудования по федеральному проекту "Все лучшее детям" для преподавания предметов "Труд (Технология)" и "Основы безопасности и защиты Родины".

Министр и губернатор посетили площадку будущего федерального технопарка профессионального образования на базе "Нижполиграфа". Проект предполагает создание более 40 лабораторий по приоритетным отраслям экономики и обучение по 50 направлениям. Технопарк станет центром повышения квалификации педагогов СПО и преподавателей общеобразовательных и специальных дисциплин в колледжах, площадкой ускоренной подготовки без потери качества и испытаний новых технологий обучения в сотрудничестве с предприятиями реального сектора. Здесь также будет организован сбор, обобщение и масштабирование успешных практик системы СПО.

Глеб Никитин поблагодарил Минпросвещения за программу "Профессионалитет", которая позволяет модернизировать систему среднего профобразования. В регионе действуют 16 кластеров от машиностроения до педагогики, при этом шесть образовательно-производственных центров открыты в 2025 году.

По данным губернатора, 60% выпускников 9-х классов продолжают обучение в колледжах и техникумах Нижегородской области. Такой выбор объясняется возможностью через три года получить востребованную специальность и начать самостоятельную карьеру. В 73 профессиональных образовательных организациях реализуются 234 программы среднего профессионального образования по 170 специальностям и 64 рабочим профессиям.

Никитин подчеркнул, что в регионе выстроена связка "СПО – работодатель". Этому способствуют целевые договоры и программа "Профессионалитет": студенты приходят на востребованные специальности, занимаются в обновленных мастерских, проходят практику у будущих работодателей на их оборудовании. Это, по словам губернатора, позволяет готовить кадры, необходимые опорным предприятиям области.

Дополнительно развитию СПО помогают профильные классы в школах региона, ориентирующие учеников на освоение профессий. В образовательных учреждениях действуют инженерные, аграрные, медицинские и психолого-педагогические классы.

Напомним, национальный проект "Молодежь и дети" реализуется с 2025 года по поручению президента РФ Владимира Путина. В его состав входят девять федеральных проектов и программ: "Россия – страна возможностей", "Мы вместе", "Россия в мире", "Все лучшее детям", "Ведущие школы", "Педагоги и наставники", "Создание сети современных кампусов", "Университеты для поколения лидеров" и "Профессионалитет".

Напомним, что глава Минздрава РФ Михаил Мурашко проверил ход реализации проекта "Квартал здоровья" в Нижнем Новгороде. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Глеб Никитин Минпросвещения Нацпроект
Поделиться:
Новости по теме
30 мая 2025 22:28В Нижнем Новгороде подвели итоги финала чемпионата "Профессионалы" по креативным индустриям и ИТ
30 мая 2025 14:38Вице-премьер Чернышенко проверил, как проходит ЕГЭ в Нижнем Новгороде
13 февраля 2025 12:49Кравцов отметил Нижегородскую область среди лидеров по модернизации школ
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри сказочного терема
28 сентября 2025 12:06Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри "сказочного терема"
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных