Почему нижегородские мужчины стали чаще уходить в декрет: мнение экспертов

Фото: Александр Воложанин

Отделение Соцфонда России в Нижегородской области сообщило, что в настоящее время в отпуске по уходу за ребенком находятся более 3580 отцов. Все они получают положенное по закону ежемесячное пособие, размер которого составляет 40% от среднего заработка. По действующему законодательству отец, находящийся в отпуске по уходу за ребенком, имеет право работать полный рабочий день, при этом за ним сохраняется право на ежемесячное пособие. Сумма пособия у всех разная. Минимальный размер выплаты достиг 10 103,83 рубля, максимальный — 68 995,48 рубля.

За два года количество отцов-декретников выросло в Нижегородской области более чем в пять раз. В 2023 году их было всего 680.

Мы обратились к экспертам с просьбой прокомментировать ситуацию, ответив на вопросы: "Чем обусловлена такая динамика и как каковы перспективы у этой тенденции"?

Александр Прудник, старший научный сотрудник Института политической психологии:

"Отпуск по уходу за ребенком для отцов остается достаточно экзотическим явлением в нашей стране. Вместе с тем, пятикратный рост за два года количества таких отцов свидетельствует о том, что в нашем обществе запущен новый социальный процесс. В каждом конкретном случае мотивы выбора именно отца в качестве "декретника" могут существенно различаться, но, в совокупности, они формируют новую социальную реальность в институте семейных отношений.

Социальные новации в своем становлении проходят, как правило, четыре стадии: маргинальная экзотика, социально приемлемая модель, одобряемая и обязательная к исполнению (иногда с элементами принуждения).

В России в настоящее время этот процесс находится на стадии завершения этапа экзотики и перехода к следующему уровню. На нынешнем этапе участники процесса считают для себя внутренне необходимым объяснить, почему они решились выбрать отцовский декрет. Это, в первую очередь, относится к мужчинам. Причем стадия экзотики предполагает и необходимость аргументировать свой выбор и ближайшему социальному окружению. Чаще всего подобное решение пока обусловливается экономической целесообразностью. Современная экономическая модель предусматривает для семьи практически обязательную занятость обоих супругов. Это означает, что в некоторых случаях выгодней, в рамках законодательства об уходе за ребенком, использовать финансовый ресурс отца. Такая рациональная мотивация вполне понятна для окружающих. На следующей стадии экономическая мотивация должна будет меняться на морально-ценностную. То есть рациональная мотивация поменяется на идеологическую. Именно с этого момента в рамках ценностных отношений такая модель поведения будет приниматься, одобряться и стремительно расширяться.

Станет ли такая социальная практика приемлемой в нашем обществе, определится в ближайшие 3-5 лет. Если в течение этого времени частота использования отцами отпуском за уходом за детьми выйдет на определенное плато и стабилизируется на этом уровне, то данный социальный феномен дальнейшего развития не получит. В таком случае общество сохранит традиционную модель семейных ролевых отношений, при котором фундаментом репродуктивного поведения является материнство. В противном случае давление на мужскую часть населения по принятию ими женских моделей поведения будет усиливаться. Результат такой политики будет вполне предсказуем: дальнейшее сокращение рождаемости и численности населения".

Андрей Самсонов, научный сотрудник Приволжского филиала ФНИСЦ РАН, старший научный сотрудник АНО "Научно-исследовательский Институт проблем социального управления":

"Есть большие социальные тренды, которые развиваются вне зависимости от нашего к ним отношения и оценок. Один из них, имеющий более чем 200-летнюю историю, это изменение положения женщины в обществе. По итогу, во многих семьях сегодня зарплаты мужа и жены равны, а во многих случаях женщины получают больше мужчин. Закон, позволяющий мужчинам получить отпуск по уходу за ребенком - обратная сторона этого процесса, имеющая, в первую очередь, чисто экономические причины.

Наблюдаемая динамика явления связана с существующими различиями в доходах внутри семей. Там, где отправка мужчины "в декрет" дает больший финансовый профит семье, население спокойно пользуется такой возможностью, предусмотренной законодательством. Поэтому, количество мужчин, формально находящихся в декретном отпуске, будет только расти по чисто экономическим причинам. Это выгоднее, позволяет поучить больший размер выплат или, наоборот, сохранить полную зарплату у более высокооплачиваемого члена семьи.

С учетом социальных настроений, которые более не считают зазорными или неприемлемыми большинство форм законного увеличения дохода, перспективы у этой тенденции самые хорошие. Особенно, когда в ситуации дефицита рабочей силы, работодатели вынуждены идти на уступки своим работникам. В том числе, и в ситуации выхода "в декрет" мужчин. И вне зависимости от того, фиктивно или реально он собирается выполнять свой долг перед семьей и ребенком. Да и общественного осуждения, даже в случае "фиктивного" декрета не будет. Так как государство само ставит материальные стимулы во главу угла своей демографической политики".

Евгений Семенов, заместитель председателя Общественной палаты Нижегородской области, руководитель Нижегородского филиала ФоРГО, политолог, кандидат политических наук, доцент:

"Анализ зарубежного опыта в сфере социального обеспечения демографических процессов показывает, что значительное количество развитых стран уже давно используют право на оплачиваемый отпуск для родителей без гендерной дифференциации. То есть во многих странах и папы, и мамы обладают равными возможностями на получение такого отпуска. Нередко используются гибкие схемы распределения такого отпуска между родителями, при этом общее количество отпускных дней в разных странах тоже разное – от полутора лет, до трех месяцев.

Стоит заметить, что в разных государствах родители по-разному пользуются предоставляемым законом правом на отпуск по уходу за ребенком. Выбор зависит не только от прагматических аспектов (у кого зарплата выше, тот и берет отпуск, чтоб пособие было выше). Нередко на выбор влияют традиции общественного уклада и социально-ролевые статусы мужчины и женщины, принятые в той или иной национальной культуре. Так, например в скандинавских странах родители распределяют дни отпуска между собой как считают необходимым. А вот в Японии или Южной Корее отпуск по уходу за ребенком чаще всего выбирают женщины.

Если говорить о прогнозе наметившейся тенденции, то его достоверности сегодня мешает один значимый показатель – сумма пособия при отпуске по уходу за ребенком. В большинстве стран, где такой отпуск существует, выплаты составляют значительный процент от зарплаты. В Норвегии – это 100% от зарплаты, в Швеции до 80%, в Германии и Японии – 67% и т.д. В нашей стране ежемесячное пособие, пока составляет 40% от среднего заработка. Это серьезный фактор. Он не только мешает видеть долгосрочные перспективы складывающейся тенденции, он также оказывает заметное влияние на достижение целей принятой в России Стратегии действий по реализации семейной и демографической политики, поддержке многодетности в России до 2036 года".

Елена Мозгунова, историк, кандидат политических наук, доцент Нижегородского института управления – филиала РАНХиГС:

"Фокус внимания к вопросам, так или иначе связанным с демографией, в регионе очевиден. И в этот раз читая новости от СФР, сразу созрело рацпредложение: коуч-сессия или спецкурс «Папа в декрете» будут востребованы в Нижегородской области с учетом последних сведений.

Подобное явление стало весьма привычным для европейских стран, особенно скандинавских. В российской ментальности ситуация, когда отец в декрете вместо матери, все же, воспринималась как нечто необычное до недавнего времени. Однако, пятикратный рост количества мужчин ушедших в отпуск по уходу за ребенком за последние два года, свидетельствует о трансформации института семьи и изменению традиционных ролей в нем. «Папа в декрете» оценивается как нормальная и вполне приемлемая ситуация, это может вызвать удивление, но уже не осуждение. В перспективе, по мере роста открытости общества и совершенствования законодательной базы в этом отношении, тенденция будет усиливаться. Мы можем говорить о постепенном разрушении стереотипов, которые четко определяли роли в семье. И папе совсем не зазорно гулять с коляской и менять пеленки на постоянной основе, в то время как мама реализуется в профессии и ходит на работу.

Анализируя динамику увеличения числа отцов-декретников в Нижегородской области, полагаю, объяснением этому будут экономические причины. Когда семья вынуждена искать оптимальные пути, то решение о том, кто уходит в отпуск по уходу за новорожденным, будет зависеть от финансовой выгоды, ведь размер пособия зависит от среднего заработка".

Андрей Чугунов, журналист:

"Существует (или существовало немного раньше) мнение, что различные социальные показатели в Нижегородской области наиболее приближены к среднероссийским. Похоже, что рост количества мужчин-декретников в регионе следует этой тенденции, хотя и остаётся достаточно низким — примерно процент от общего населения, а если брать только мужскую работающую и женатую аудиторию, то это, по некоторым оценкам, приблизилась к 10 процентам (если ошибаюсь, статистики поправят).

Это далеко не высший результат в регионах РФ. В Москве, Санкт-Петербурге и, как ни странно, Татарстане этот показатель выше из-за более прогрессивных взглядов на гендерные роли.

Вряд ли это свидетельствует о кардинальном изменении взглядов на роль мужчин в семье. Скорее всего, дело не в том, что жена имеет больший заработок, а в том, что мужчина может, занимаясь ребёнком, иметь дополнительный источник дохода как по основной профессии, так и по побочным занятиям — самозанятость, а также многочисленные курьерские вакансии тому способствуют. Более уверенно говорить о верности или неверности такого вывода можно, только имея подробную статистику занятости декретников, но её у нас нет.

Остальные аргументы, как то: изменение социальных стереотипов и господдержка семей, безусловно, влияют, но они были и раньше, а всплеск зафиксирован лишь в последнее время — после пандемии и начала СВО.

Стоит также обратить внимание, что статистика рождаемости в Нижегородской области несколько последних лет показывает отрицательную динамику. То есть общая динамика снижения численности населения сохраняется, а вовлечённость мужчин в воспитание детей растёт.

Осталось понять, хорошо ли это".

Материал подготовлен в рамках совместного проекта НИА "Нижний Новгород" и федерального "Экспертного клуба".