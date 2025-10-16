Почему нижегородские мужчины стали чаще уходить в декрет: мнение экспертов

Фото:
Отделение Соцфонда России в Нижегородской области сообщило, что в настоящее время в отпуске по уходу за ребенком находятся более 3580 отцов. Все они получают положенное по закону ежемесячное пособие, размер которого составляет 40% от среднего заработка. По действующему законодательству отец, находящийся в отпуске по уходу за ребенком, имеет право работать полный рабочий день, при этом за ним сохраняется право на ежемесячное пособие. Сумма пособия у всех разная. Минимальный размер выплаты достиг 10 103,83 рубля, максимальный — 68 995,48 рубля.
За два года количество отцов-декретников выросло в Нижегородской области более чем в пять раз. В 2023 году их было всего 680.
Мы обратились к экспертам с просьбой прокомментировать ситуацию, ответив на вопросы: "Чем обусловлена такая динамика и как каковы перспективы у этой тенденции"?
"Отпуск по уходу за ребенком для отцов остается достаточно экзотическим явлением в нашей стране. Вместе с тем, пятикратный рост за два года количества таких отцов свидетельствует о том, что в нашем обществе запущен новый социальный процесс. В каждом конкретном случае мотивы выбора именно отца в качестве "декретника" могут существенно различаться, но, в совокупности, они формируют новую социальную реальность в институте семейных отношений.
Социальные новации в своем становлении проходят, как правило, четыре стадии: маргинальная экзотика, социально приемлемая модель, одобряемая и обязательная к исполнению (иногда с элементами принуждения).
В России в настоящее время этот процесс находится на стадии завершения этапа экзотики и перехода к следующему уровню. На нынешнем этапе участники процесса считают для себя внутренне необходимым объяснить, почему они решились выбрать отцовский декрет. Это, в первую очередь, относится к мужчинам. Причем стадия экзотики предполагает и необходимость аргументировать свой выбор и ближайшему социальному окружению. Чаще всего подобное решение пока обусловливается экономической целесообразностью. Современная экономическая модель предусматривает для семьи практически обязательную занятость обоих супругов. Это означает, что в некоторых случаях выгодней, в рамках законодательства об уходе за ребенком, использовать финансовый ресурс отца. Такая рациональная мотивация вполне понятна для окружающих. На следующей стадии экономическая мотивация должна будет меняться на морально-ценностную. То есть рациональная мотивация поменяется на идеологическую. Именно с этого момента в рамках ценностных отношений такая модель поведения будет приниматься, одобряться и стремительно расширяться.
Станет ли такая социальная практика приемлемой в нашем обществе, определится в ближайшие 3-5 лет. Если в течение этого времени частота использования отцами отпуском за уходом за детьми выйдет на определенное плато и стабилизируется на этом уровне, то данный социальный феномен дальнейшего развития не получит. В таком случае общество сохранит традиционную модель семейных ролевых отношений, при котором фундаментом репродуктивного поведения является материнство. В противном случае давление на мужскую часть населения по принятию ими женских моделей поведения будет усиливаться. Результат такой политики будет вполне предсказуем: дальнейшее сокращение рождаемости и численности населения".
"Есть большие социальные тренды, которые развиваются вне зависимости от нашего к ним отношения и оценок. Один из них, имеющий более чем 200-летнюю историю, это изменение положения женщины в обществе. По итогу, во многих семьях сегодня зарплаты мужа и жены равны, а во многих случаях женщины получают больше мужчин. Закон, позволяющий мужчинам получить отпуск по уходу за ребенком - обратная сторона этого процесса, имеющая, в первую очередь, чисто экономические причины.
Наблюдаемая динамика явления связана с существующими различиями в доходах внутри семей. Там, где отправка мужчины "в декрет" дает больший финансовый профит семье, население спокойно пользуется такой возможностью, предусмотренной законодательством. Поэтому, количество мужчин, формально находящихся в декретном отпуске, будет только расти по чисто экономическим причинам. Это выгоднее, позволяет поучить больший размер выплат или, наоборот, сохранить полную зарплату у более высокооплачиваемого члена семьи.
С учетом социальных настроений, которые более не считают зазорными или неприемлемыми большинство форм законного увеличения дохода, перспективы у этой тенденции самые хорошие. Особенно, когда в ситуации дефицита рабочей силы, работодатели вынуждены идти на уступки своим работникам. В том числе, и в ситуации выхода "в декрет" мужчин. И вне зависимости от того, фиктивно или реально он собирается выполнять свой долг перед семьей и ребенком. Да и общественного осуждения, даже в случае "фиктивного" декрета не будет. Так как государство само ставит материальные стимулы во главу угла своей демографической политики".
"Анализ зарубежного опыта в сфере социального обеспечения демографических процессов показывает, что значительное количество развитых стран уже давно используют право на оплачиваемый отпуск для родителей без гендерной дифференциации. То есть во многих странах и папы, и мамы обладают равными возможностями на получение такого отпуска. Нередко используются гибкие схемы распределения такого отпуска между родителями, при этом общее количество отпускных дней в разных странах тоже разное – от полутора лет, до трех месяцев.
Стоит заметить, что в разных государствах родители по-разному пользуются предоставляемым законом правом на отпуск по уходу за ребенком. Выбор зависит не только от прагматических аспектов (у кого зарплата выше, тот и берет отпуск, чтоб пособие было выше). Нередко на выбор влияют традиции общественного уклада и социально-ролевые статусы мужчины и женщины, принятые в той или иной национальной культуре. Так, например в скандинавских странах родители распределяют дни отпуска между собой как считают необходимым. А вот в Японии или Южной Корее отпуск по уходу за ребенком чаще всего выбирают женщины.
Если говорить о прогнозе наметившейся тенденции, то его достоверности сегодня мешает один значимый показатель – сумма пособия при отпуске по уходу за ребенком. В большинстве стран, где такой отпуск существует, выплаты составляют значительный процент от зарплаты. В Норвегии – это 100% от зарплаты, в Швеции до 80%, в Германии и Японии – 67% и т.д. В нашей стране ежемесячное пособие, пока составляет 40% от среднего заработка. Это серьезный фактор. Он не только мешает видеть долгосрочные перспективы складывающейся тенденции, он также оказывает заметное влияние на достижение целей принятой в России Стратегии действий по реализации семейной и демографической политики, поддержке многодетности в России до 2036 года".
"Фокус внимания к вопросам, так или иначе связанным с демографией, в регионе очевиден. И в этот раз читая новости от СФР, сразу созрело рацпредложение: коуч-сессия или спецкурс «Папа в декрете» будут востребованы в Нижегородской области с учетом последних сведений.
Подобное явление стало весьма привычным для европейских стран, особенно скандинавских. В российской ментальности ситуация, когда отец в декрете вместо матери, все же, воспринималась как нечто необычное до недавнего времени. Однако, пятикратный рост количества мужчин ушедших в отпуск по уходу за ребенком за последние два года, свидетельствует о трансформации института семьи и изменению традиционных ролей в нем. «Папа в декрете» оценивается как нормальная и вполне приемлемая ситуация, это может вызвать удивление, но уже не осуждение. В перспективе, по мере роста открытости общества и совершенствования законодательной базы в этом отношении, тенденция будет усиливаться. Мы можем говорить о постепенном разрушении стереотипов, которые четко определяли роли в семье. И папе совсем не зазорно гулять с коляской и менять пеленки на постоянной основе, в то время как мама реализуется в профессии и ходит на работу.
Анализируя динамику увеличения числа отцов-декретников в Нижегородской области, полагаю, объяснением этому будут экономические причины. Когда семья вынуждена искать оптимальные пути, то решение о том, кто уходит в отпуск по уходу за новорожденным, будет зависеть от финансовой выгоды, ведь размер пособия зависит от среднего заработка".
"Существует (или существовало немного раньше) мнение, что различные социальные показатели в Нижегородской области наиболее приближены к среднероссийским. Похоже, что рост количества мужчин-декретников в регионе следует этой тенденции, хотя и остаётся достаточно низким — примерно процент от общего населения, а если брать только мужскую работающую и женатую аудиторию, то это, по некоторым оценкам, приблизилась к 10 процентам (если ошибаюсь, статистики поправят).
Это далеко не высший результат в регионах РФ. В Москве, Санкт-Петербурге и, как ни странно, Татарстане этот показатель выше из-за более прогрессивных взглядов на гендерные роли.
Вряд ли это свидетельствует о кардинальном изменении взглядов на роль мужчин в семье. Скорее всего, дело не в том, что жена имеет больший заработок, а в том, что мужчина может, занимаясь ребёнком, иметь дополнительный источник дохода как по основной профессии, так и по побочным занятиям — самозанятость, а также многочисленные курьерские вакансии тому способствуют. Более уверенно говорить о верности или неверности такого вывода можно, только имея подробную статистику занятости декретников, но её у нас нет.
Остальные аргументы, как то: изменение социальных стереотипов и господдержка семей, безусловно, влияют, но они были и раньше, а всплеск зафиксирован лишь в последнее время — после пандемии и начала СВО.
Стоит также обратить внимание, что статистика рождаемости в Нижегородской области несколько последних лет показывает отрицательную динамику. То есть общая динамика снижения численности населения сохраняется, а вовлечённость мужчин в воспитание детей растёт.
Осталось понять, хорошо ли это".
Материал подготовлен в рамках совместного проекта НИА "Нижний Новгород" и федерального "Экспертного клуба".
