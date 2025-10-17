Эксперт-мониторинг событий с 10 по 17 октября 2025 года от АНО "Минин-центр" Общество

Эксперты "Минин - центра" анализируют события уходящей недели, влияющие на социально-политическую ситуацию в мире, России и Нижегородской области, в которых проявляются долговременные тенденции. Темы этой недели – "Будапешт под тенью "Томагавка"", "Нижний Новгород – читающая столица России", "На дне и наверху. Художник и знаток".

Федеральная тема – "Будапешт под тенью "Томагавка""

Эксперт "Минин-центра", публицист, политический аналитик, эксперт Изборского клуба, к. филос. н. Юрий Голубь:

"Маятник снова качнулся, и слово "Томагавк", которым ещё несколько дней назад пестрели ленты мировых информагентств, уступает место слову "Будапешт". Вправо-влево, вправо-влево: летний ультиматум Москве закончился встречей в Анкоридже, замах "Томагавком" кончается полётом в Венгрию.

В то, что Трамп передаст Киеву чудо-ракеты изначально верилось с трудом. Просто потому, что передать их невозможно: применение "Томагавка" нельзя представить без участия американских военных специалистов. А это означает стремительное втягивание США в конфликт, и идёт в разрез с курсом на дистанцирование от восточно-европейского противостояния.

Разумеется, такой курс не ведёт к миру. Наоборот, конфликт чрезвычайно выгоден Штатам, поскольку перетягивает туда европейские капиталы и технологии, ослабляет европейских конкурентов и Россию, которая одна на всей планете может просто взять и уничтожить "священный град на холме".

Но Трамп, в отличие от Байдена, хочет не оплачивать этот конфликт, а зарабатывать на нём, стремится занять роль арбитра, а ни в коем случае не участника.

Чем бы ни закончились переговоры, они выгодны Вашингтону. Если мирный процесс проваливается, несостоявшийся нобелевский лауреат умывает руки, уходит в сторону весь в белом и делает честный бизнес на продаже оружия европейцам.

Если каким-то чудом удаётся уговорить участников на "заморозку" боевых действий, происходит, в сущности, то же самое: Россия теряет лицо и оказывается на грани внутреннего конфликта, а европейцы начинают ещё сильнее мечтать о реванше за Сталинград и ещё активнее покупают оружие, готовясь к "крестовому походу" в 2029 году.

При этом в награду за труды ради мира желательно согласовать со сторонами план тотального колониального грабежа Украины и полуколониального сотрудничества с Россией. Неслучайно в американских отчётах о каждом разговоре лидеров неизменно содержатся упоминания о неких чрезвычайно выгодных торговых предложениях.

Заковыка, однако, в том, что грозные заявления Хегсета о мире через силу уместны лишь в ситуации, когда Россия слаба. А она не только не при смерти, но и заручилась поддержкой Пекина и Дели, которые вопреки давлению не собираются отказываться от выгодных сделок. Продолжается наступление по всей линии фронта, а российские ракеты, ФАБы и рои беспилотников методично уничтожают энергетику противника, погружая Украину в лютый холод и кромешную тьму.

Так что мирный процесс скорее мёртв чем жив, и продолжение боевых действий более вероятно, чем "заморозка". В этой скользкой ситуации тем более опасно размахивать "Томагавком" — можно навернуться так, что костей не соберёшь. Ведь эскалация и без того зашкаливает, угрожая планете свободным падением в пропасть третьей мировой и первой ядерной войны.

Ведь этот конфликт с самого начала был ограничен некими политическими договоренностями. Российская армия не бомбит Банковую, российские спецслужбы не охотятся за главарями киевского режима. При этом Украина четвертый год терпит по соседству Приднестровье, которое в случае вторжения Москва никак защитить не сможет.

Но год за годом, месяц за месяцем противник постепенно разрушал хрупкую структуру договорённостей. Вторжение в Курскую область, удары по Белгороду, полёты беспилотников вглубь России, уничтожение стратегических бомбардировщиков, взрывы на нефтеперерабатывающих заводах: в результате Москва больше не считает себя обязанной щадить украинскую критическую инфраструктуру и заботиться о тепле в домах одурманенных русофобией соседей.

В этой ситуации применение "Томагавка" приведёт к тому, что никакой "войны на истощение России" у Запада не получится. Напротив, Украина закончится очень быстро. Вторжения в Приднестровье и Калининградскую область Киев не спасут, зато обернутся для немцев, поляков, финнов кошмаром тотальной войны с русскими.

Разумеется, России такой сценарий тоже не нужен. Так что можно предположить, что переговоры в Будапеште — если они, конечно, состоятся — станут попыткой вернуть боевые действия в рамки правил. В этом случае обе стороны смогут истощать друг друга ещё какое-то время. Что, к сожалению, не отменяет перспективу большой европейской войны".

Региональная тема – "Нижний Новгород – читающая столица России"

Эксперт "Минин-центра", член Союза писателей России Валерий Киселёв:

"На несколько дней (с 6 по 13 октября) Нижний Новгород стал читающей столицей России. Впервые в истории города здесь успешно прошла "Российская книжная неделя". Важно отметить, что организована она была по поручению президента России Владимира Путина. Стартовала неделя 6 октября открытием Международного литературного фестиваля имени М. Горького (12+) в Доме народного единства. В рамках фестиваля 10 октября состоялось и вручение наград международной литературной премии "Данко".

Большая часть мероприятий прошла на обновленной Нижегородской ярмарке, в пассаже Главного ярмарочного дома – одной из самых ярких исторических достопримечательностей города.

Программа Первой Нижегородской книжной ярмарки была столь обширной и насыщенной, что одному человеку при всём его желании побывать везде было просто невозможно. Это и встречи с гостями-писателями из многих городов России, интерактивы, лекции, мастер-классы, презентации книг. Простое перечисление только названий мероприятий заняло бы несколько страниц.

Ведущие издательства из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и других регионов (всего 65!) представили гостям ярмарки новинки художественной, детской, образовательной и научно-популярной литературы на любой вкус. Только названий книг было более трех тысяч! В конференц-залах пассажа ярмарки за эти дни прошло около 50 встреч с авторами, которые рассказывали о своих новых книгах. Давно не видел в городе никаких очередей, но в эти дни – и за чем! – за книгами и автографами писателей стояли огромные очереди. На книжной ярмарке побывало несколько десятков тысяч нижегородцев и гостей города, что не может не свидетельствовать: народ наш книги и чтение по-прежнему любит и в литературе разбирается.

На лекцию писателя и подполковника Росгвардии Захара Прилепина "Русская литература: пути развития" читателей пришло столько, что люди стояли в проходах огромного Гербового зала. Важнейшим событием 11 октября на ярмарке была открытая дискуссия на особенно актуальную сегодня тему "Новая военная проза" с участием Захара Прилепина и группы писателей из Москвы и Санкт-Петербурга. Было что послушать и о чём подумать… Не берусь сказать, сколько точно книг было издано за первые три года Великой Отечественной войны, но уверен, что за этот же период специальной военной операции о ее героях и проблемах книг уже написано и вышло в свет заметно больше, не один десяток, судя по тем, что были выставлены на стеллажах ярмарки. Придёт время, и, как уверенно заявила поэтесса Анна Ревякина, неизбежно появится книга о СВО, равная по масштабу роману М. Шолохова "Они сражались за Родину". Впрочем, работа на этом направлении – и писателей, и издателей – предстоит еще очень большая. Многому и многим еще предстоит научиться, чтобы книги о СВО были бы интересны читателям.

Отдельно выступали и со своими стихами в только что изданных книгах и поэты – и как читали! - Герман Титов, Александр Антипов, Анна Ревякина.

Интересно представил свою книгу "Никто не выvоzит эту жизнь" Герман Садулаев. Всего же в эти дни на книжной ярмарке прошло несколько десятков встреч с писателями.

Несколько важных событий в эти дни было не только для читателей, но и для писателей Нижегородской области. С участием первого секретаря Союза писателей России Владимира Мединского и губернатора Глеба Никитина открылся нижегородский Дом писателей – очень важная площадка для творческого процесса и общения авторов книг, и не только. А в Главном ярмарочном доме впервые в истории прошло выездное заседание региональных организаций Приволжского федерального округа Союза писателей России. На этом заседании первый секретарь Союза писателей России Владимир Мединский рассказал, как идёт процесс консолидации различных писательских союзов страны, о стратегии развития обновлённой организации. С приветственным словом выступил и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Именно его вниманием и усилиями в писательском сообществе региона начались наконец процессы объединения и активизации деятельности Союза писателей области. Важно и престижно для Нижегородской области, что председателем областной организации Союза писателей стал Захар Прилепин, один из самых известных авторов и общественных деятелей России. "Хозяйство" ему досталось сложное: после длительного раскола нижегородские писатели только что объединились. Разногласия, и не столько творческие, сколько политические, еще предстоит преодолеть. В условиях, когда наша Родина в очередной раз находится в противостоянии с Западом, некоторым писателям-нижегородцам придется переосмыслить своё предназначение, найти новые, более актуальные и полезные для государства в целом темы в своём творчестве. Пока же стеллаж с книгами нижегородских писателей на этой книжной ярмарке выглядел очень скромно".

Муниципальная тема – "На дне и наверху. Художник и знаток"

Эксперт "Минин-центра", эксперт НРО "Изборского клуба", и.о. заведующего кафедрой философии и общественных коммуникаций НГЛУ им. Н.А. Добролюбова, к.филос.н. Павел Седаев:

"10 октября в Нижнем Новгороде, в творческой студии "Карман России" на Кожевенной, состоялось интересное мероприятие, получившее название "На дне и наверху. Художник и знаток". Мероприятие собрало представителей нижегородской общественности: преподавателей вузов, студентов, представителей творческих профессий.

Событие было посвящено памяти наших земляков: известного российского и советского философа Владимира Александровича Кутырева, автора более 450 научных работ, из которых порядка 12 книг, и его друга - художника Александра Николаевича Русакова.

Доктор философских наук, профессор, значимая личность в научной и общественной жизни города, страны и мира, и нижегородский самодеятельный художник, встречи которого со зрителем происходили на известном заборе на улице Большой Покровской в Нижнем Новгороде, где в конце XX и начале XXI веков собиралась разноплановая художническая "тусовка".

Два столь разных человека, вращающихся в непересекающихся кругах общения, сблизились в нелегкие для истории России 90-е годы прошлого века, когда страна переживала смену политической формации, развал СССР. Художник в те годы нищенствовал и, приходя к ученому, часто приносил свою очередную работу со словами: "Если вы у меня это не купите, я умру с голода". Приобретая картины в обмен на продукты и продляя художнику жизнь, Владимир Александрович собрал достаточную коллекцию работ мастера.

В творчестве Александра Русакова выделяются два ярких направления: для забора на Покровке писал то, что понравится публике и будет ею наверняка куплено, и для себя – сложные беспредметные абстракции, выражающие глубокую внутреннюю боль от переживания всего происходящего вокруг.

Именно в этот период произошло крушение не просто страны, но и разрушалась жизнь и судьбы многих простых людей.

Этой теме и была посвящена дискуссия: почему в эпоху перемен одни выбирают путь преодоления, постоянно стремясь в социальном, психологическом, экономическом смыслах все выше и выше – наверх, а другие не справляются с переменами и стремительно опускаются все ниже и ниже.

Причиной тому во многом была утрата целей, ценностей и привычных смысловых ориентиров. Поэтому кто-то опускался в бытовом, социально-психологическом плане, а кто-то наоборот смог найти в себе силы и не просто сумел "остаться на плаву", но и достигнуть больших жизненных высот. Но главный вывод, к которому пришли участники дискуссии, что всегда надо оставаться человеком в самом высоком смысле этого слова, что особенно актуально и в наши непростые времена".