Гидрометцентр озвучил прогноз погоды на ноябрь в Нижегородской области Общество

Гидрометцентр России опубликовал предварительный прогноз для Нижегородской области на ноябрь. Материал размещен на сайте ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС".

По расчетам синоптиков, средняя температура воздуха в следующем месяце ожидается в диапазоне от -1 до -3 градусов. Это примерно на один градус выше многолетней нормы.

Количество осадков за месяц прогнозируется около обычных значений — около 40-55 мм.

Ранее сообщалось, что в ближайшие выходные в Нижнем Новгороде ожидаются серость и сырость.