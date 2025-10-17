Гидрометцентр озвучил прогноз погоды на ноябрь в Нижегородской области

Гидрометцентр России опубликовал предварительный прогноз для Нижегородской области на ноябрь. Материал размещен на сайте ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС".
По расчетам синоптиков, средняя температура воздуха в следующем месяце ожидается в диапазоне от -1 до -3 градусов. Это примерно на один градус выше многолетней нормы.
Количество осадков за месяц прогнозируется около обычных значений — около 40-55 мм.
Ранее сообщалось, что в ближайшие выходные в Нижнем Новгороде ожидаются серость и сырость.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+