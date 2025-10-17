Серость и сырость ждут Нижний Новгород в выходные Общество

Фото: Александр Воложанин

Нижегородцам в грядущие выходные стоит готовиться к серому небу и сырости. Об этом свидетельствую данные сервиса "Яндекс Погода".

В субботу, 18 октября, с утра ожидается небольшой дождь и около +7 градусов. Днём дождь закончится, но солнце так и не появится. Вечером станет чуть прохладнее, до +5, а ночью и вовсе опустится до +3 градусов. Западный ветер будет слабым — 2-3 метра в секунду.

В воскресенье, 19 октября, дождя уже не будет, но небо по-прежнему останется затянутым. Утром температура составит +3 градуса. Днём воздух прогреется до +6, а к вечеру снова станет прохладнее — около +4. Ночью столбики термометров покажут +3 градуса. Ветер сменит направление на восточное, но останется слабым — 2-3 м/с.

Ранее сообщалось, что температура выше нормы сохранится в регионе до 20 октября.