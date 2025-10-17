15 бойцов нацбатальона "Айдар" приговорили к срокам до 21 года колонии Происшествия

Фото: Александр Воложанин

Южный окружной военный суд вынес приговор по делу 15 членов украинского националистического батальона "Айдар"*, деятельность которого в России признана экстремистской. Об этом сообщил 360.ru.

Все обвиняемые признаны виновными в участии в террористической организации, попытке насильственного захвата власти и прохождении военной подготовки для совершения террористических актов. По данным следствия, фигуранты вступили в батальон "Айдар" и участвовали в его деятельности, направленной на свержение власти и изменение конституционного строя в ДНР.

Суд установил, что Николай Чуприна, Тарас Радченко, Семён Забайрачный, Сергей Никитюк, Игорь Гайоха, Александр Таранец, Владимир Макаренко, Роман Недоступ, Владислав Ермолинский и Сергей Калинченко проходили боевую подготовку в батальоне, включающую физическую, огневую, тактическую, инженерную и медицинскую подготовку. На занятиях они осваивали навыки обращения с оружием, взрывчатыми веществами и взрывными устройствами.

Кроме того, Андрей Шолик, Вячеслав Байдюк, Виталий Крохалев, Роман Недоступ, Сергей Калинченко и Виталий Грузинов принимали участие в боевых действиях против сил ДНР и ЛНР до присоединения к батальону. Недоступ, Калинченко и Грузинов также прошли обучение в украинских военных центрах.

В зависимости от их роли и уровня участия, они были признаны виновными в инкриминируемых действиях.

Суд приговорил Шолика, Байдюка и Крохалева к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Дмитрию Федченко назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы, Николаю Чуприне — 20 лет. Виталий Грузинов, Роман Недоступ и Сергей Калинченко получили по 21 году лишения свободы. Тарас Радченко, Семён Забайрачный, Сергей Никитюк, Александр Таранец и Владислав Ермолинский приговорены к 20 годам лишения свободы. Игорю Гайохе и Владимиру Макаренко назначено по 18 лет лишения свободы.

Стоит отметить, что свою вину признали лишь двое подсудимых. Остальные намерены обжаловать приговор суда, поскольку не совершали военных преступлений.

*Признан террористической организацией и запрещён в России