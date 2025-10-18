Нижегородский трамвай №8 приостановит движение 18 и 19 октября Общество

Фото: Александр Воложанин

В Нижнем Новгороде трамвай №8 временно не будет курсировать в выходные дни. Об этом сообщили в Центре развития транспортных систем региона.

Ограничения затронут два дня — субботу и воскресенье, 18 и 19 октября. В указанные даты движение по маршруту №8 будет приостановлено с 10:00 до 15:30.

Причиной временной остановки трамвайного сообщения стали работы по благоустройству территории.

Напомним, трамвай №8 может возобновит движение до Гнилиц уже с 20 октября.

Ранее сообщалось, что около 25 км новых трамвайных линий может появиться в Нижнем Новгороде в ближайшие годы.