Нижегородский трамвай №8 приостановит движение 18 и 19 октября

В Нижнем Новгороде трамвай №8 временно не будет курсировать в выходные дни. Об этом сообщили в Центре развития транспортных систем региона.
Ограничения затронут два дня — субботу и воскресенье, 18 и 19 октября. В указанные даты движение по маршруту №8 будет приостановлено с 10:00 до 15:30.
Причиной временной остановки трамвайного сообщения стали работы по благоустройству территории.
Напомним, трамвай №8 может возобновит движение до Гнилиц уже с 20 октября.
Ранее сообщалось, что около 25 км новых трамвайных линий может появиться в Нижнем Новгороде в ближайшие годы.
