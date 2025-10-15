Почему в Нижнем Новгороде хотят повысить стоимость проезда при оплате безналом Общество

НИА "Нижний Новгород" - Анастасия Назарова

Перевозчики Нижнего Новгорода, в том числе частные (ООО "Мещеряков и Компания", ООО "Транс-НН" и ООО "Конка"), направили в региональные власти обращение с предложением пересмотреть стоимость проезда в городском общественном транспорте.

Как НИА "Нижний Новгород" сообщили в региональной службе по тарифам Нижегородской области, инициатива связана с прогнозируемым ростом инфляции, а также увеличением цен на топливо, расходных материалов и оплату труда водителей.

Последний раз тариф на проезд в Нижнем Новгороде изменялся более года назад — в июле 2024 года. Сейчас стоимость поездки остается одной из самых низких среди городов-миллионников России.

Для сравнения: в Москве, по данным на 11 сентября, безналичная оплата проезда составляет 74 рубля, в Санкт-Петербурге — 80 рублей (данные на 6 августа), в Краснодаре — 50 рублей (5 декабря 2024 года), в Красноярске — 48 рублей (29 августа), в Омске — 45 рублей (25 июня), в Казани — 43 рубля (31 декабря 2024 года), а в Перми — 40 рублей (27 ноября 2024 года).

С 1 ноября 2025 года планируется повысить стоимость проезда и в Нижнем Новгороде — до 40 рублей вместо 35.