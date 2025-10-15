Чертков объяснил, почему Кстовский район присоединили к Нижнему
Отцы-герои: ветераны СВО рассказали, в чем секрет крепкой семьи
Сколько будут стоить билеты на "Буревестник" до Москвы
Как нижегородцы работают и отдыхают в ноябре 2025 года
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
15 октября 2025 15:49Почему в Нижнем Новгороде хотят повысить стоимость проезда при оплате безналом
15 октября 2025 15:25Песни, посвященные учителям, звучат на переменах в нижегородских школах
15 октября 2025 15:12Стоимость проезда при безналичной оплате в Нижнем Новгороде предложили увеличить
15 октября 2025 14:58Школа ухода при поддержке ЛУКОЙЛа
15 октября 2025 14:54В Госдуме возмутилась идее урезать отпуска и новогодние каникулы в условиях СВО
15 октября 2025 14:20В Нижегородской области выявили фейк под видом указа губернатора
15 октября 2025 14:00В Госдуме выступили за досрочную пенсию для многодетных отцов-одиночек
15 октября 2025 12:58Опубликованы фото обновленного диагностического корпуса НОДКБ
15 октября 2025 12:50Вячеслав Володин призвал повысить штрафы для теплоснабжающих организаций
15 октября 2025 12:42В НИУ Президентской академии прошла встреча с представителями четырех конфессий Нижегородской области
Общество

Почему в Нижнем Новгороде хотят повысить стоимость проезда при оплате безналом

15 октября 2025 15:49 Общество
Почему в Нижнем Новгороде хотят повысить стоимость проезда при оплате безналом

НИА "Нижний Новгород" - Анастасия Назарова

Перевозчики Нижнего Новгорода, в том числе частные (ООО "Мещеряков и Компания", ООО "Транс-НН" и ООО "Конка"), направили в региональные власти обращение с предложением пересмотреть стоимость проезда в городском общественном транспорте.

Как НИА "Нижний Новгород" сообщили в региональной службе по тарифам Нижегородской области, инициатива связана с прогнозируемым ростом инфляции, а также увеличением цен на топливо, расходных материалов и оплату труда водителей.

Последний раз тариф на проезд в Нижнем Новгороде изменялся более года назад — в июле 2024 года. Сейчас стоимость поездки остается одной из самых низких среди городов-миллионников России.

Для сравнения: в Москве, по данным на 11 сентября, безналичная оплата проезда составляет 74 рубля, в Санкт-Петербурге — 80 рублей (данные на 6 августа), в Краснодаре — 50 рублей (5 декабря 2024 года), в Красноярске — 48 рублей (29 августа), в Омске — 45 рублей (25 июня), в Казани — 43 рубля (31 декабря 2024 года), а в Перми — 40 рублей (27 ноября 2024 года).

С 1 ноября 2025 года планируется повысить стоимость проезда и в Нижнем Новгороде — до 40 рублей вместо 35.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Общественный транспорт Тарифы Цены
Поделиться:
Новости по теме
14 октября 2025 17:58Более 80 протоколов за безбилетный проезд составили в Нижнем Новгороде в октябре
07 июля 2025 10:03Стоимость проезда на нижегородской канатке вырастет до 150 рублей
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри сказочного терема
28 сентября 2025 12:06Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри "сказочного терема"
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных