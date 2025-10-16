Трамвай №8 может вернуться на маршрут до Гнилиц на следующей неделе Общество

Фото: Александр Воложанин

Трамвайное сообщение по маршруту от улицы Малышева до Гнилиц в Нижнем Новгороде может быть восстановлено уже в начале следующей недели. Об этом сообщили в Центре развития транспортной системы (ЦРТС).

На данный момент на участке продолжаются ремонтные работы. Специалисты проводят техническую обкатку обновленного полотна, устанавливают бортовые камни, а также благоустраивают посадочные площадки и прилегающие газоны.

После завершения всех этапов ремонта на линию вновь выйдет трамвай №8.

Напомним, на остальном маршруте от улицы Игарской до остановки "Малышево" трамвай начал курсировать с 11 июня.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде планируют построить около 25 км новых трамвайных линий.