Трамвай №8 может вернуться на маршрут до Гнилиц на следующей неделе

Трамвайное сообщение по маршруту от улицы Малышева до Гнилиц в Нижнем Новгороде может быть восстановлено уже в начале следующей недели. Об этом сообщили в Центре развития транспортной системы (ЦРТС).
На данный момент на участке продолжаются ремонтные работы. Специалисты проводят техническую обкатку обновленного полотна, устанавливают бортовые камни, а также благоустраивают посадочные площадки и прилегающие газоны.
После завершения всех этапов ремонта на линию вновь выйдет трамвай №8.
Напомним, на остальном маршруте от улицы Игарской до остановки "Малышево" трамвай начал курсировать с 11 июня.
Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде планируют построить около 25 км новых трамвайных линий.
