Общество

Стоимость проезда в пригородных автобусах изменится в Городецком округе

17 октября 2025 10:20 Общество
Стоимость проезда в пригородных автобусах изменится в Городецком округе

В ноябре изменятся тарифы на проезд в пригородных автобусах на муниципальных регулируемых маршрутах Городецкого округа. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в региональной службе по тарифам Нижегородской области. 

Согласно предоставленной информации, стоимость планируют увеличить с 5 до 5,2 рубля за пассажиро-километр. 

Инициатива пересмотреть цены исходит от АО "Городецкий пассажирский автомобильный транспорт". Организация обратилась в правительство региона.

Как пояснили в службе по тарифам, изменение вызвано экономическими факторами — прогнозной инфляцией, ростом стоимости топлива и повышением оплаты труда водителей.

Ранее эти тарифы не регулировались государством и устанавливались перевозчиками самостоятельно. 

Напомним, что с 1 ноября 2025 года планируется повысить стоимость проезда в общественном транспорте Нижнего Новгорода при безналичной оплате. Сейчас при оплате проезда в автобусе, электробусе, трамвае или троллейбусе банковской картой взимается 35 рублей. Теперь хотят сделать 40 рублей, как сейчас при оплате наличными. Почему так - читайте здесь

Городецкий район Общественный транспорт Тарифы
