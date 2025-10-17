Стоимость проезда в пригородных автобусах изменится в Городецком округе

В ноябре изменятся тарифы на проезд в пригородных автобусах на муниципальных регулируемых маршрутах Городецкого округа. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в региональной службе по тарифам Нижегородской области.
Согласно предоставленной информации, стоимость планируют увеличить с 5 до 5,2 рубля за пассажиро-километр.
Инициатива пересмотреть цены исходит от АО "Городецкий пассажирский автомобильный транспорт". Организация обратилась в правительство региона.
Как пояснили в службе по тарифам, изменение вызвано экономическими факторами — прогнозной инфляцией, ростом стоимости топлива и повышением оплаты труда водителей.
Ранее эти тарифы не регулировались государством и устанавливались перевозчиками самостоятельно.
Напомним, что с 1 ноября 2025 года планируется повысить стоимость проезда в общественном транспорте Нижнего Новгорода при безналичной оплате. Сейчас при оплате проезда в автобусе, электробусе, трамвае или троллейбусе банковской картой взимается 35 рублей. Теперь хотят сделать 40 рублей, как сейчас при оплате наличными. Почему так - читайте здесь.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+