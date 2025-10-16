Отцы-герои: ветераны СВО рассказали, в чем секрет крепкой семьи
Сколько будут стоить билеты на "Буревестник" до Москвы
Чертков объяснил, почему Кстовский район присоединили к Нижнему
Как нижегородцы работают и отдыхают в ноябре 2025 года
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
16 октября 2025 16:03Школу в Арзамасе закрыли на карантин из-за кишечной инфекции
16 октября 2025 15:45Почему нижегородские мужчины стали чаще уходить в декрет: мнение экспертов
16 октября 2025 15:30Автобусный маршрут №99 в Нижнем Новгороде станет круглогодичным
16 октября 2025 15:00Выяснилось, какие медицинские услуги станут бесплатными в 2026 году
16 октября 2025 14:50Трамвай №8 может вернуться на маршрут до Гнилиц на следующей неделе
16 октября 2025 14:38Минлесхоз разрешил отстрелить медведя в Варнавинском округе
16 октября 2025 14:22Двух героев СВО посмертно наградили в Нижнем Новгороде
16 октября 2025 14:05Более 70 юных нижегородцев пройдут обучение в пятом сезоне «Школы юного дипломата имени Ю.Е. Фокина»
16 октября 2025 13:02Камеры для новых метрощитов начали готовить на площади Свободы
16 октября 2025 12:49Около половины нижегородцев подвержены риску стать жертвами фишинга
Общество

Автобусный маршрут №99 в Нижнем Новгороде станет круглогодичным

16 октября 2025 15:30 Общество
Автобусный маршрут №99 в Нижнем Новгороде станет круглогодичным

Фото: Александр Воложанин

Автобусный маршрут №99 "Гнилицы — Новостригинское кладбище" переводится с сезонного на круглогодичный режим работы. Об этом сообщили в ЦРТС.

Кроме того, он будет работать не только по выходным, но и в будние дни. Такое решение принято в целях улучшения транспортного обслуживания жителей, пользующихся этим направлением.

В ближайшее время планируется объявить конкурс для заключения нового государственного контракта на обслуживание маршрута. Новый договор будет действовать с 1 ноября по 31 декабря 2026 года.

Ранее сообщалось, что перевозчиков для 11 автобусных маршрутов найдут в Нижнем Новгороде.

Также стало известно о планах повысить тариф на проезд до 40 рублей при безналичной оплате. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
автобусы маршруты Общественный транспорт
Поделиться:
Новости по теме
15 октября 2025 15:49Почему в Нижнем Новгороде хотят повысить стоимость проезда при оплате безналом
13 октября 2025 12:54Изменено расписание вечерних рейсов электробусов в Нижнем Новгороде
10 октября 2025 13:10Средняя скорость нижегородских автобусов составляет 21 км/час
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри сказочного терема
28 сентября 2025 12:06Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри "сказочного терема"
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных