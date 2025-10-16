Автобусный маршрут №99 в Нижнем Новгороде станет круглогодичным Общество

Фото: Александр Воложанин

Автобусный маршрут №99 "Гнилицы — Новостригинское кладбище" переводится с сезонного на круглогодичный режим работы. Об этом сообщили в ЦРТС.

Кроме того, он будет работать не только по выходным, но и в будние дни. Такое решение принято в целях улучшения транспортного обслуживания жителей, пользующихся этим направлением.

В ближайшее время планируется объявить конкурс для заключения нового государственного контракта на обслуживание маршрута. Новый договор будет действовать с 1 ноября по 31 декабря 2026 года.

Ранее сообщалось, что перевозчиков для 11 автобусных маршрутов найдут в Нижнем Новгороде.

Также стало известно о планах повысить тариф на проезд до 40 рублей при безналичной оплате.