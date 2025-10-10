Нижегородский трамвай №8 приостановит движение в выходные

Фото:
Трамвай № 8 в Нижнем Новгороде временно приостановит движение в выходные. Об этом сообщили в нижегородском Центре развития транспортных систем региона.
По данным ООО "Экологические проекты", движение трамваев по маршруту временно прекратится с 10:00 до 15:30 в субботу 11 и в воскресенье 12 октября.
Отмечается, что такие меры вводятся из-за планируемых работ по благоустройству прилегающей территории.
Ранее стало известно, что в ближайшие годы в Нижнем Новгороде планируют построить около 25 км новых трамвайных линий.
Также сообщалось, что из-за строительства трамвайных путей на Зеленском съезде в Нижнем Новгороде поменяется схема движения транспорта.
