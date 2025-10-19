Нижегородских учителей бесплатно обучат навыкам оказания первой помощи

В Нижегородском государственном университете имени Лобачевского начнется бесплатное обучение учителей навыкам оказания первой помощи. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.
Программа включает как теоретические занятия, так и практику, которая будет проходить в симуляционном центре университета.
Образовательный курс возглавляет доктор медицинских наук, профессор и директор Института клинической медицины Наталья Григорьева. Начало занятий запланировано на 20 октября.
Проект реализуется в рамках государственной инициативы "Приоритет 2030".
Ранее сообщалось, что навыкам первой помощи начали обучать нижегородских волонтеров.
Также напомним, что в нижегородских школах обновили более 600 кабинетов по труду и основам безопасности и защиты Родины.
