Нижегородских учителей бесплатно обучат навыкам оказания первой помощи

19 октября 2025 10:46 Общество
Нижегородских учителей бесплатно обучат навыкам оказания первой помощи

В Нижегородском государственном университете имени Лобачевского начнется бесплатное обучение учителей навыкам оказания первой помощи. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

Программа включает как теоретические занятия, так и практику, которая будет проходить в симуляционном центре университета.

Образовательный курс возглавляет доктор медицинских наук, профессор и директор Института клинической медицины Наталья Григорьева. Начало занятий запланировано на 20 октября.

Проект реализуется в рамках государственной инициативы "Приоритет 2030".

Ранее сообщалось, что навыкам первой помощи начали обучать нижегородских волонтеров. 

Также напомним, что в нижегородских школах обновили более 600 кабинетов по труду и основам безопасности и защиты Родины. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Теги:
Медицина и здоровье ННГУ Учитель
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных