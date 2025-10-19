Нижегородских учителей бесплатно обучат навыкам оказания первой помощи Общество

В Нижегородском государственном университете имени Лобачевского начнется бесплатное обучение учителей навыкам оказания первой помощи. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

Программа включает как теоретические занятия, так и практику, которая будет проходить в симуляционном центре университета.

Образовательный курс возглавляет доктор медицинских наук, профессор и директор Института клинической медицины Наталья Григорьева. Начало занятий запланировано на 20 октября.

Проект реализуется в рамках государственной инициативы "Приоритет 2030".

Ранее сообщалось, что навыкам первой помощи начали обучать нижегородских волонтеров.

Также напомним, что в нижегородских школах обновили более 600 кабинетов по труду и основам безопасности и защиты Родины.