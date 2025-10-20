Вячеслав Володин призвал запретить пальмовое масло в детском питании Общество

Фото: Александр Воложанин

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин выступил с предложением о полном запрете использования пальмового масла в продукции для детей. Инициативу он озвучил в ходе обсуждения обращения к председателю правительства Михаилу Мишустину. Об этом сообщается в канале председателя Госдумы в Max.

"Надо запрещать пальмовое масло во всех детских продуктах, в кондитерских изделиях, в молоке. А по остальным — ограничивать и выносить это всё на обсуждение. Чтобы это было открыто, прозрачно и понятно для всех. Никто сейчас не знает, какое пальмовое масло завозится, какого качества. То, что вредно, нельзя завозить", — заявил Володин.

Он также напомнил, что ранее пальмовое масло облагалось по льготной шкале налогообложения, как и детское питание. Однако впоследствии эта мера была отменена, а высвобожденные средства направлены на поддержку молочной отрасли.

"Мы запретили это. Сэкономленные средства пришли на поддержку производства молока. А сейчас мы этот вопрос ставим ещё более жёстко", — добавил он.

Ранее стало известно о появлении инициативы маркировать чипсы и газированные напитки как вредные продукты.