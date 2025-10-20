Сколько будут стоить билеты на "Буревестник" до Москвы
Чертков объяснил, почему Кстовский район присоединили к Нижнему
Отцы-герои: ветераны СВО рассказали, в чем секрет крепкой семьи
Как нижегородцы работают и отдыхают в ноябре 2025 года
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
20 октября 2025 17:16В Госдуме предложили сдвигать рабочий график зимой из-за темноты
20 октября 2025 17:11От пушнины до рогов марала: что скрывают витрины музея Нижегородской таможни
20 октября 2025 16:58Снос двух домов начался в нижегородском квартале "Красный просвещенец"
20 октября 2025 16:25Проект паркинга у Нижегородского кремля направят на госэкспертизу в 2026 году
20 октября 2025 16:17Доброволец СВО: "Каждый из нас должен внести свой вклад в защиту нашей страны, в историю и будущее русского народа"
20 октября 2025 16:06Вячеслав Володин призвал запретить пальмовое масло в детском питании
20 октября 2025 15:4924 школьников госпитализировали с кишечной инфекцией в Арзамасе
20 октября 2025 15:36Жесткое ДТП спровоцировало пробку на проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде
20 октября 2025 15:14Создание парка развлечений на территории Мещерского озера отложили
20 октября 2025 14:56Новый сервис на "Госуслугах" помогает бороться с онлайн-мошенниками
Общество

Вячеслав Володин призвал запретить пальмовое масло в детском питании

20 октября 2025 16:06 Общество
Вячеслав Володин призвал запретить пальмовое масло в детском питании

Фото: Александр Воложанин

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин выступил с предложением о полном запрете использования пальмового масла в продукции для детей. Инициативу он озвучил в ходе обсуждения обращения к председателю правительства Михаилу Мишустину. Об этом сообщается в канале председателя Госдумы в Max.

"Надо запрещать пальмовое масло во всех детских продуктах, в кондитерских изделиях, в молоке. А по остальным — ограничивать и выносить это всё на обсуждение. Чтобы это было открыто, прозрачно и понятно для всех. Никто сейчас не знает, какое пальмовое масло завозится, какого качества. То, что вредно, нельзя завозить", — заявил Володин.

Он также напомнил, что ранее пальмовое масло облагалось по льготной шкале налогообложения, как и детское питание. Однако впоследствии эта мера была отменена, а высвобожденные средства направлены на поддержку молочной отрасли.

"Мы запретили это. Сэкономленные средства пришли на поддержку производства молока. А сейчас мы этот вопрос ставим ещё более жёстко", — добавил он.

Ранее стало известно о появлении инициативы маркировать чипсы и газированные напитки как вредные продукты. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Госдума Здоровье Продовольствие
Поделиться:
Новости по теме
09 октября 2025 16:48Не вяжет, а тает во рту: простые правила выбора вкусной хурмы
08 октября 2025 18:26Шеф-повар Крюков прокомментировал предложение Милонова запретить майонез
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
От пушнины до рогов марала: что скрывают витрины музея Нижегородской таможни
20 октября 2025 17:11От пушнины до рогов марала: что скрывают витрины музея Нижегородской таможни
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных