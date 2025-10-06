Производителей смертельного "Мистера Сидра" отправили в колонию
Geely рассматривает запуск производства автомобилей в Нижнем Новгороде
Осенний призыв 2025 года пройдёт через Единый реестр воинского учёта
Названы площадки в Нижегородской области, где может появиться АЭС
Общество

Диетолог поддержала идею маркировать чипсы и газировку как опасные

06 октября 2025 16:02
Диетолог поддержала идею маркировать чипсы и газировку как опасные

Фото: с сайта ru.freepik.com

Член Общественной палаты Владислав Гриб выступил с инициативой маркировать чипсы и газированные напитки как вредные продукты, аналогично тому, как это делается с сигаретами и алкоголем.

В частности, он заявил, что продукты, содержащие много сахара и трансжиров, следует маркировать предупреждением о возможных негативных последствиях для здоровья. Это можно сделать как с помощью цветных ценников в магазинах, так и через обязательство производителей указывать на упаковке информацию о вреде их продукции.

По мнению кандидата медицинских наук, диетолога Дарьи Русаковой, такая мера может быть эффективной. в разговоре с телеканалом "360" она отметила, что красные метки на упаковке продуктов могут заставить людей задуматься о необходимости их употребления. Хотя эти меры будут действовать в основном на сознательных потребителей, они уже применяются во многих странах мира и, как надеется Русакова, могут быть успешно внедрены и в России.

Врач также отметила, что в современном обществе наблюдается тенденция к снижению числа здоровых людей, включая детей. В связи с этим она предложила дополнительные меры, такие как повышение цен на чипсы и газировку, изменение дизайна их упаковок, чтобы они стали менее привлекательными, и исключение этих продуктов из кассовых зон супермаркетов.

