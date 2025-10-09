Не вяжет, а тает во рту: простые правила выбора вкусной хурмы Общество

Фото: с сайта ru.freepik.com

Осенью прилавки магазинов наполняются сочной хурмой, но не все знают, как выбрать по-настоящему сладкий и спелый плод. Эксперты рассказали 360.ru о главных признаках качественной хурмы, её полезных свойствах и о том, как "дозреть" незрелый фрукт.

Первым делом обратите внимание на сорт. В России популярны несколько видов хурмы:

Королёк (шоколадный) — один из самых сладких и невяжущих сортов даже в незрелом виде. Плоды имеют круглую или приплюснутую форму с тонкой, гладкой кожицей.

Хиакуме — тоже сладкий сорт, который не вяжет. Плоды похожи на королёк, но имеют более вытянутую форму.

Инжирная (ромашка) — сорт с характерными сечениями на кожице. Плоды могут быть твёрдыми, но не вяжут.

Бычье сердце (помидорная) — конусовидные плоды, которые становятся сладкими и мягкими после полного созревания.

Шарон — твёрдая хурма с деликатным вкусом. Не требует мягкости.

Шиш бурун — азербайджанский сорт с мягкой, сладкой мякотью и цветочным ароматом.

Обращайте внимание на цвет: спелая хурма обычно ярко-оранжевая. Если вы выбираете сорт с жёлтой мякотью, обратите внимание на самый насыщенный цвет.

Немаловажна и форма: у вяжущих сортов часто бывает острый кончик, у невяжущих — более округлая форма. Вяжущие сорта должны быть мягкими, почти текучими. Невяжущие сорта могут оставаться твёрдыми и хрустящими, но при этом сладкими.

Если вы купили твёрдую и вязкую хурму, не расстраивайтесь. Её можно "довести до кондиции" несколькими способами. Например, просто оставьте хурму на несколько дней в прохладном, хорошо проветриваемом месте и периодически проверяйте её состояние: вяжущие сорта станут мягче, прозрачнее и слаще. Можно положить хурму в бумажный пакет вместе с яблоками или бананами: эти фрукты выделяют этилен, который ускоряет созревание. Если хурма вязких сортов - поместите её в морозилку на сутки, затем разморозьте и наслаждайтесь сладким вкусом.

Спелую хурму следует хранить в холодильнике немытой, чтобы избежать быстрого гниения. Промывайте её только перед употреблением.

Хурма — это не только вкусно, но и полезно. В ней содержится множество витаминов и минералов:

- витамин С — треть суточной нормы в 100 граммах;

- бета-каротин — улучшает зрение, укрепляет иммунитет и помогает бороться с вирусами;

- калий — выводит излишки жидкости, понижает давление и поддерживает работу сердечно-сосудистой системы;

- магний — необходим для нормальной работы сердца, костной системы и мышц;

- йод — участвует в синтезе гормонов щитовидной железы;

- танины — защищают клетки от окислительного стресса и способствуют дезинтоксикации.

Но не стоит забывать, что несмотря на все полезные свойства, хурма может вызвать некоторые проблемы со здоровьем. Во-первых, эти плоды способствуют запорам, поэтому не рекомендуется есть более двух-трёх плодов в день. Кроме того, хурма содержит много сахара, что может быть вредно для людей с инсулинорезистентностью, диабетом, лишним весом или заболеваниями ЖКТ. Также не рекомендуется смешивать хурму с молочными продуктами, поскольку это провоцирует замедление пищеварения из-за взаимодействия танинов и белков.