Отцы-герои: ветераны СВО рассказали, в чем секрет крепкой семьи
Роспотребнадзор: вспышки вируса Коксаки в Нижегородской области нет
Осенний призыв 2025 года пройдёт через Единый реестр воинского учёта
Производителей смертельного "Мистера Сидра" отправили в колонию
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
09 октября 2025 16:48Не вяжет, а тает во рту: простые правила выбора вкусной хурмы
09 октября 2025 16:30Водоотведение в Новинках и Ольгине начнут строить до конца года
09 октября 2025 16:16Нижний Новгород вошел в топ самых привлекательных городов для молодежи
09 октября 2025 16:04Горячая линия по набору в мобилизационный резерв заработала в Нижнем Новгороде
09 октября 2025 15:49Активисты и сторонники "Единой России" передали очередную партию гуманитарной помощи в зону СВО
09 октября 2025 15:31Несколько земельных участков вблизи Нижнего Новгорода выставили на торги
09 октября 2025 14:53Александр Мудров закрыл все уличные туалеты в Городце из-за вандалов
09 октября 2025 14:30Каждый третий нижегородец встречался с дипфейками
09 октября 2025 14:12Т2 первой среди операторов интегрирует Т-Pay в контур мобильного приложения
09 октября 2025 13:45В Нижнем Новгороде простились с шеф-поваром Олегом Колисниченко
Общество

Не вяжет, а тает во рту: простые правила выбора вкусной хурмы

09 октября 2025 16:48 Общество
Не вяжет, а тает во рту: простые правила выбора вкусной хурмы

Фото: с сайта ru.freepik.com

Осенью прилавки магазинов наполняются сочной хурмой, но не все знают, как выбрать по-настоящему сладкий и спелый плод. Эксперты рассказали 360.ru о главных признаках качественной хурмы, её полезных свойствах и о том, как "дозреть" незрелый фрукт.

Первым делом обратите внимание на сорт. В России популярны несколько видов хурмы:

Королёк (шоколадный) — один из самых сладких и невяжущих сортов даже в незрелом виде. Плоды имеют круглую или приплюснутую форму с тонкой, гладкой кожицей.

Хиакуме — тоже сладкий сорт, который не вяжет. Плоды похожи на королёк, но имеют более вытянутую форму.

Инжирная (ромашка) — сорт с характерными сечениями на кожице. Плоды могут быть твёрдыми, но не вяжут.

Бычье сердце (помидорная) — конусовидные плоды, которые становятся сладкими и мягкими после полного созревания.

Шарон — твёрдая хурма с деликатным вкусом. Не требует мягкости.

Шиш бурун — азербайджанский сорт с мягкой, сладкой мякотью и цветочным ароматом.

Обращайте внимание на цвет: спелая хурма обычно ярко-оранжевая. Если вы выбираете сорт с жёлтой мякотью, обратите внимание на самый насыщенный цвет.

Немаловажна и форма: у вяжущих сортов часто бывает острый кончик, у невяжущих — более округлая форма. Вяжущие сорта должны быть мягкими, почти текучими. Невяжущие сорта могут оставаться твёрдыми и хрустящими, но при этом сладкими.

Если вы купили твёрдую и вязкую хурму, не расстраивайтесь. Её можно "довести до кондиции" несколькими способами. Например, просто оставьте хурму на несколько дней в прохладном, хорошо проветриваемом месте и периодически проверяйте её состояние: вяжущие сорта станут мягче, прозрачнее и слаще. Можно положить хурму в бумажный пакет вместе с яблоками или бананами: эти фрукты выделяют этилен, который ускоряет созревание. Если хурма вязких сортов - поместите её в морозилку на сутки, затем разморозьте и наслаждайтесь сладким вкусом.

Спелую хурму следует хранить в холодильнике немытой, чтобы избежать быстрого гниения. Промывайте её только перед употреблением.

Хурма — это не только вкусно, но и полезно. В ней содержится множество витаминов и минералов:

- витамин С — треть суточной нормы в 100 граммах;

- бета-каротин — улучшает зрение, укрепляет иммунитет и помогает бороться с вирусами;

- калий — выводит излишки жидкости, понижает давление и поддерживает работу сердечно-сосудистой системы;

- магний — необходим для нормальной работы сердца, костной системы и мышц;

- йод — участвует в синтезе гормонов щитовидной железы;

- танины — защищают клетки от окислительного стресса и способствуют дезинтоксикации.

Но не стоит забывать, что несмотря на все полезные свойства, хурма может вызвать некоторые проблемы со здоровьем. Во-первых, эти плоды способствуют запорам, поэтому не рекомендуется есть более двух-трёх плодов в день. Кроме того, хурма содержит много сахара, что может быть вредно для людей с инсулинорезистентностью, диабетом, лишним весом или заболеваниями ЖКТ. Также не рекомендуется смешивать хурму с молочными продуктами, поскольку это провоцирует замедление пищеварения из-за взаимодействия танинов и белков.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Продовольствие
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри сказочного терема
28 сентября 2025 12:06Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри "сказочного терема"
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных