Общество

Шеф-повар Крюков прокомментировал предложение Милонова запретить майонез

08 октября 2025 18:26
Шеф-повар Крюков прокомментировал предложение Милонова запретить майонез

Фото: с сайта ru.freepik.com

Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал ограничить использование майонеза, сравнив его по вреду с алкоголем и табаком. По его мнению, обилие этого соуса в разных блюдах, к которому привыкли россияне, может спровоцировать ожирение у целого поколения.

Шеф-повар и член ассоциации поваров России Анатолий Крюков в интервью 360.ru прокомментировал, что майонез давно стал важным ингредиентом в кулинарии, и его польза или вред для здоровья остаются предметом споров.

Крюков подчеркнул, что хотя он сам не является поклонником майонеза, его использование в некоторых блюдах неизбежно. Он отметил, что на данный момент нет научных исследований, подтверждающих вред майонеза.

"Люди, которые употребляют продукт на протяжении долгих лет, ничем не страдали", — добавил он.

По словам шеф-повара, если необходимо сделать блюдо более полезным, можно заменить майонез густой сметаной или натуральным йогуртом, в которые добавить специи - лимонный сок, уксус, горчицу, соль и сахар. В результате получится продукт, похожий на майонез, но с меньшим содержанием жиров и других вредных компонентов.

Однако домашний майонез имеет ограниченный срок хранения — всего 2-3 часа, что делает его использование неудобным для поваров. Поэтому они предпочитают использовать промышленный майонез, который дольше хранится и не влияет на качество блюд.

Теги:
Госдума Продовольствие Рестораны
