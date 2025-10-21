Ученые разработали систему ИИ для диагностики типа опухоли мозга
ФСБ вскрыла схему с проверками и взятками в нижегородской Росгвардии
Как нижегородцы работают и отдыхают в ноябре 2025 года
Отцы-герои: ветераны СВО рассказали, в чем секрет крепкой семьи
21 октября 2025 16:47ФСБ вскрыла схему с проверками и взятками в нижегородской Росгвардии
Происшествия

ФСБ вскрыла схему с проверками и взятками в нижегородской Росгвардии

21 октября 2025 16:47 Происшествия
ФСБ вскрыла схему с проверками и взятками в нижегородской Росгвардии

Фото: УФСБ по Нижегородской области

В Нижегородской области возбуждены уголовные дела в отношении двух высокопоставленных сотрудников управления вневедомственной охраны Росгвардии, которых подозревают в коррупционных преступлениях. Об этом сообщили в региональном СУ СК. 

По версии следствия, начальник управления и начальник одного из отделов с августа 2024 по октябрь 2025 года получили от представителя коммерческой организации, которая занимается производством охранно-пожарной сигнализации, более 2 миллионов рублей. Деньги, как установлено, передавались за организацию внеплановых проверок частных охранных предприятий, фиксацию нарушений и последующее давление на их руководство с целью заключения договоров с аффилированными структурами взяткодателя.

Один из фигурантов обвиняется в получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ), второй — в посредничестве во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ).

Уголовные дела возбуждены по материалам УФСБ России по Нижегородской области. Сотрудники ведомства также осуществляют оперативное сопровождение расследования.

В настоящее время оба подозреваемых задержаны, им предъявлено обвинение. Следствие решает вопрос об избрании меры пресечения и продолжает сбор доказательств.

Ранее сообщалось, что экс-сотрудника нижегородского Ростехнадзора осудили на три года за коррупционные преступления.

Взятки Росгвардия СК
