ФСБ вскрыла схему с проверками и взятками в нижегородской Росгвардии

Фото:
В Нижегородской области возбуждены уголовные дела в отношении двух высокопоставленных сотрудников управления вневедомственной охраны Росгвардии, которых подозревают в коррупционных преступлениях. Об этом сообщили в региональном СУ СК.
По версии следствия, начальник управления и начальник одного из отделов с августа 2024 по октябрь 2025 года получили от представителя коммерческой организации, которая занимается производством охранно-пожарной сигнализации, более 2 миллионов рублей. Деньги, как установлено, передавались за организацию внеплановых проверок частных охранных предприятий, фиксацию нарушений и последующее давление на их руководство с целью заключения договоров с аффилированными структурами взяткодателя.
Один из фигурантов обвиняется в получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ), второй — в посредничестве во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ).
Уголовные дела возбуждены по материалам УФСБ России по Нижегородской области. Сотрудники ведомства также осуществляют оперативное сопровождение расследования.
В настоящее время оба подозреваемых задержаны, им предъявлено обвинение. Следствие решает вопрос об избрании меры пресечения и продолжает сбор доказательств.
Ранее сообщалось, что экс-сотрудника нижегородского Ростехнадзора осудили на три года за коррупционные преступления.
