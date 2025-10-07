Экс-инспектор нижегородского Ростехнадзора набрал взяток на 15 млн рублей Происшествия

Суд признал виновным экс-сотрудника Дзержинского территориального отдела общепромышленного надзора Волжско-Окского управления Ростехнадзора в коррупционных преступлениях. Основанием для приговора стали материалы, собранные следователями Следственного комитета по Нижегородской области.

Следствие установило, что инспектор действовал совместно с руководством и другими сотрудниками ведомства. В течение длительного времени он получал взятки от представителей учебных центров и заинтересованных лиц. Общая сумма незаконного вознаграждения превысила 15 млн рублей.

Взамен чиновник обеспечивал незаконное покровительство: ускоренную регистрацию документов вне установленного порядка, а также беспрепятственное прохождение аттестации по промышленной безопасности. Кроме того, он способствовал успешной сдаче экзаменов на знание правил работы с энергоустановками.

Преступная схема была раскрыта благодаря совместным действиям следователей СК России, оперативников УФСБ и сотрудников ГУ МВД по Нижегородской области.

Суд приговорил бывшего инспектора к трём годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Также он лишён права занимать государственные должности, связанные с представительскими и организационно-распорядительными функциями, сроком на пять лет.

Ранее сообщалось, что экс-полицейский в Нижнем Новгороде получил взятку питбайком от подростков.