Директора нижегородской фирмы обвинили во взятках на 800 000 рублей Происшествия

В Городецком районе Нижегородской области завершено расследование уголовного дела в отношении руководителя коммерческой организации, которого обвиняют в систематической передаче взяток. Об этом сообщили в СУ СКР по региону.

По данным следствия, с 2020 по 2022 год директор лично и через посредников передавал деньги главному специалисту отдела контроля за ремонтом и содержанием автомобильных дорог ГУАД региона. Денежные средства предназначались за то, чтобы должностное лицо не выполняло функции технического надзора при строительстве дорог, обеспечивало беспрепятственную приемку выполненных работ и подписывало ведомости по контрактам.

Следователи установили пять эпизодов противоправной деятельности. Три из них квалифицированы как дача взятки в крупном размере через посредника, еще два – как передача денежных средств должностному лицу напрямую. Общая сумма незаконного вознаграждения составила 800 тысяч рублей.

Незаконные действия были выявлены и пресечены сотрудниками СК России при содействии УФСБ по Нижегородской области и ОБиПК МО МВД "Городецкий".

В настоящее время дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Отдельное производство выделено в отношении сотрудника ГУАД, который уже предстал перед судом.

