Производителей смертельного "Мистера Сидра" отправили в колонию
Названы площадки в Нижегородской области, где может появиться АЭС
Geely рассматривает запуск производства автомобилей в Нижнем Новгороде
Осенний призыв 2025 года пройдёт через Единый реестр воинского учёта
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
02 октября 2025 11:27Скандал с педофилией в нижегородской спортшколе обернулся уголовным делом
02 октября 2025 09:00Бывшие сотрудники поликлиники в Балахне пойдут под суд за хищение миллиона
01 октября 2025 17:17Адвокаты Олега Лавричева настаивают на возврате дела прокурору
01 октября 2025 16:10Травмирование школьницы в поселке Мухтолово закончилось уголовным делом
01 октября 2025 14:45Директора нижегородской фирмы обвинили во взятках на 800 000 рублей
01 октября 2025 12:44Крупный пожар произошел в яхт-клубе на Автозаводе — фото
01 октября 2025 10:52Полицейские в Богородске задержали рецидивиста, скрывавшегося от суда
01 октября 2025 07:0011 наркопритонов накрыли в Нижегородской области
30 сентября 2025 19:40Житель Балахны лишился более 3 млн рублей при покупке авто через интернет
30 сентября 2025 19:00Число изнасилований выросло на 84% в Нижегородской области
Происшествия

Директора нижегородской фирмы обвинили во взятках на 800 000 рублей

01 октября 2025 14:45 Происшествия
Директора нижегородской фирмы обвинили во взятках на 800 000 рублей

В Городецком районе Нижегородской области завершено расследование уголовного дела в отношении руководителя коммерческой организации, которого обвиняют в систематической передаче взяток. Об этом сообщили в СУ СКР по региону.

По данным следствия, с 2020 по 2022 год директор лично и через посредников передавал деньги главному специалисту отдела контроля за ремонтом и содержанием автомобильных дорог ГУАД региона. Денежные средства предназначались за то, чтобы должностное лицо не выполняло функции технического надзора при строительстве дорог, обеспечивало беспрепятственную приемку выполненных работ и подписывало ведомости по контрактам.

Следователи установили пять эпизодов противоправной деятельности. Три из них квалифицированы как дача взятки в крупном размере через посредника, еще два – как передача денежных средств должностному лицу напрямую. Общая сумма незаконного вознаграждения составила 800 тысяч рублей.

Незаконные действия были выявлены и пресечены сотрудниками СК России при содействии УФСБ по Нижегородской области и ОБиПК МО МВД "Городецкий".

В настоящее время дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Отдельное производство выделено в отношении сотрудника ГУАД, который уже предстал перед судом.

Ранее выяснилось, что экс-заммэра Нижнего Новгорода Илью Штокмана обвинили в получении взятки в 55 млн рублей.

Напомним, средний размер взятки в Нижегородской области снизился до 425 тысяч рублей.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Взятки Городец
Поделиться:
Новости по теме
30 сентября 2025 14:59ФСБ показала кадры обысков у экс-заммэра Нижнего Новгорода Штокмана
29 сентября 2025 15:37Полковник Росгвардии Бусыгин арестован за взятку в 6 млн рублей
16 сентября 2025 18:18Экс-начальник нижегородской колонии получил 12,5 года за взятки и мошенничество
09 сентября 2025 13:01Четырех человек осудили за взятки на нижегородском оборонном предприятии
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри сказочного терема
28 сентября 2025 12:06Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри "сказочного терема"
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных