Происшествия

Металлурга из Выксы оштрафовали на 1,5 млн рублей за взятку от поставщика

09 октября 2025 20:00
Металлурга из Выксы оштрафовали на 1,5 млн рублей за взятку от поставщика

Житель Выксы оказался на скамье подсудимых по делу о коммерческом подкупе и получил крупный штраф, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области

В декабре 2024 года сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД по городу Выкса вместе со следователями выявили факт передачи взятки в особо крупном размере.

Как выяснилось, представитель компании, поставляющей компрессионное оборудование, передал 500 тысяч рублей работнику металлургического завода. Деньги предназначались за подписание документов о приемке оборудования, которое на самом деле не соответствовало условиям контракта. Общая сумма сделки превышала 1,3 миллиона рублей.

Сотрудники правоохранительных органов собрали необходимые доказательства, в том числе документы и материалы оперативной съемки. Всё это стало основанием для возбуждения уголовного дела.

Уголовное дело возбудили по статье о коммерческом подкупе в особо крупном размере. Выксунский городской суд признал обвиняемого виновным и назначил ему штраф в размере 1,5 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что экс-инспектор нижегородского Ростехнадзора к трем годам колонии строгого режима за получение взяток в размере 15 млн рублей.

Фоторепортажи
Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри сказочного терема
28 сентября 2025 12:06Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри "сказочного терема"
