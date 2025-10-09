Металлурга из Выксы оштрафовали на 1,5 млн рублей за взятку от поставщика

Житель Выксы оказался на скамье подсудимых по делу о коммерческом подкупе и получил крупный штраф, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области
В декабре 2024 года сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД по городу Выкса вместе со следователями выявили факт передачи взятки в особо крупном размере.
Как выяснилось, представитель компании, поставляющей компрессионное оборудование, передал 500 тысяч рублей работнику металлургического завода. Деньги предназначались за подписание документов о приемке оборудования, которое на самом деле не соответствовало условиям контракта. Общая сумма сделки превышала 1,3 миллиона рублей.
Сотрудники правоохранительных органов собрали необходимые доказательства, в том числе документы и материалы оперативной съемки. Всё это стало основанием для возбуждения уголовного дела.
Уголовное дело возбудили по статье о коммерческом подкупе в особо крупном размере. Выксунский городской суд признал обвиняемого виновным и назначил ему штраф в размере 1,5 миллиона рублей.
Ранее сообщалось, что экс-инспектор нижегородского Ростехнадзора к трем годам колонии строгого режима за получение взяток в размере 15 млн рублей.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+