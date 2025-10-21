Пожар уничтожил легковой автомобиль в гараже на Бору

Фото:
В одном из частных гаражей, расположенных на улице Коммунистической на Бору, 21 октября вспыхнул пожар.
Как рассказали в пресс-службе нижегородского ГУ МЧС, огонь распространился на площади 35 квадратных метров, затронув как само строение, так и находившийся внутри легковой автомобиль.
Для ликвидации возгорания были привлечены четыре пожарные машины и пятнадцать сотрудников МЧС. Благодаря оперативным действиям специалистов, пожар удалось локализовать и предотвратить его дальнейшее распространение.
В настоящее время эксперты МЧС проводят проверку, чтобы установить точную причину происшествия.
Ранее сообщалось, что в одной из квартир на улице Ярошенко в Нижнем Новгороде произошёл пожар, причиной которого стало грубое нарушение правил безопасности при обращении с газовым оборудованием.
