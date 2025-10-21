Как нижегородцы работают и отдыхают в ноябре 2025 года
ФСБ вскрыла схему с проверками и взятками в нижегородской Росгвардии
Ученые разработали систему ИИ для диагностики типа опухоли мозга
Отцы-герои: ветераны СВО рассказали, в чем секрет крепкой семьи
Пожар уничтожил легковой автомобиль в гараже на Бору

21 октября 2025 19:17 Происшествия
Пожар уничтожил легковой автомобиль в гараже на Бору

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области

В одном из частных гаражей, расположенных на улице Коммунистической на Бору, 21 октября вспыхнул пожар.

Как рассказали в пресс-службе нижегородского ГУ МЧС, огонь распространился на площади 35 квадратных метров, затронув как само строение, так и находившийся внутри легковой автомобиль.

Для ликвидации возгорания были привлечены четыре пожарные машины и пятнадцать сотрудников МЧС. Благодаря оперативным действиям специалистов, пожар удалось локализовать и предотвратить его дальнейшее распространение.

В настоящее время эксперты МЧС проводят проверку, чтобы установить точную причину происшествия.

Ранее сообщалось, что в одной из квартир на улице Ярошенко в Нижнем Новгороде произошёл пожар, причиной которого стало грубое нарушение правил безопасности при обращении с газовым оборудованием. 

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных