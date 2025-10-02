Мужчина получил тяжелые ожоги на пожаре в Сормове

В Сормовском районе Нижнего Новгорода произошел пожар на территории автотранспортного предприятия. Как сообщили в региональной Гострудинспекции, в результате происшествия мужчина получил множественные ожоги и сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии.
Огонь вспыхнул глубокой ночью 27 сентября в комнате отдыха на втором этаже здания. Внутри в этот момент находился мужчина.
Пострадавшего экстренно доставили в ФГБОУ ВО ПИМУ Минздрава России. Он сообщил, что был на рабочем месте, когда началось возгорание. Врачи диагностировали ожоги лица, дыхательных путей, туловища, рук и ног и легкий ожоговый шок. Состояние пациента оценивается как тяжелое.
Известно, что предприятие, где случился пожар, принадлежит индивидуальному предпринимателю Каргину Д.В. По его словам, пострадавшему ранее предлагали работу автослесарем.
В связи с произошедшим инспекция начала расследование несчастного случая на производстве.
Ранее сообщалось, что рейсовый автобус сбил курьера на электровелосипеде на Мещерском бульваре
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+