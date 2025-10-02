Производителей смертельного "Мистера Сидра" отправили в колонию
02 октября 2025 17:08 Происшествия
Мужчина получил тяжелые ожоги на пожаре в Сормове

В Сормовском районе Нижнего Новгорода произошел пожар на территории автотранспортного предприятия. Как сообщили в региональной Гострудинспекции, в результате происшествия мужчина получил множественные ожоги и сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии.

Огонь вспыхнул глубокой ночью 27 сентября в комнате отдыха на втором этаже здания. Внутри в этот момент находился мужчина.

Пострадавшего экстренно доставили в ФГБОУ ВО ПИМУ Минздрава России. Он сообщил, что был на рабочем месте, когда началось возгорание. Врачи диагностировали ожоги лица, дыхательных путей, туловища, рук и ног и легкий ожоговый шок. Состояние пациента оценивается как тяжелое.

Известно, что предприятие, где случился пожар, принадлежит индивидуальному предпринимателю Каргину Д.В. По его словам, пострадавшему ранее предлагали работу автослесарем.

В связи с произошедшим инспекция начала расследование несчастного случая на производстве.

