Пожар произошел в автозаводском корпусе НГПУ

В одном из зданий Нижегородского государственного педуниверситета имени Козьмы Минина на Автозаводе произошло возгорание. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.
По предварительной информации, причиной инцидента стало короткое замыкание проектора в одной из учебных аудиторий. Площадь возгорания составила около одного квадратного метра.
Огонь был оперативно потушен ещё до прибытия подразделений МЧС. Благодаря быстрой реакции персонала и студентов удалось избежать пострадавших.
Отмечается, что из здания самостоятельно эвакуировались 355 студентов и 95 сотрудников вуза.
На месте происшествия работают дознаватели МЧС. Специалисты устанавливают точные обстоятельства случившегося.
Фото: Telegram-канал "Нижний Новгород. Без цензуры"
Ранее сообщалось, что житель Нижегородской области сгорел заживо за день до своего 70-летия.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+