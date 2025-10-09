Роспотребнадзор: вспышки вируса Коксаки в Нижегородской области нет
Последние новости рубрики Происшествия
09 октября 2025 18:06Водитель-должник лишился машины после проверки на нижегородской трассе
09 октября 2025 17:45Сотрудниц нижегородского вуза осудят за присвоение премий на 2,5 млн рублей
09 октября 2025 17:05Пожар произошел в автозаводском корпусе НГПУ
09 октября 2025 14:14Нижегородец получил 12 лет за организацию межрегионального наркоканала
09 октября 2025 11:38Тонна спиртного и горы сигарет: в Кстове накрыли подпольный магазин
09 октября 2025 10:58Суд оставил в силе заочный арест сбежавшего из России Барыкина
09 октября 2025 10:25Экс-замглавы нижегородского фонда капремонта будут судить за мошенничество
09 октября 2025 09:41Уснувший за рулем водитель погиб в ДТП в Нижегородской области
09 октября 2025 08:19Военный суд приговорил физика-ядерщика из Сарова к 18 годам за госизмену
08 октября 2025 19:47Доверчивые нижегородцы сделали мошенников миллионерами
Происшествия

Пожар произошел в автозаводском корпусе НГПУ

09 октября 2025 17:05
Пожар произошел в автозаводском корпусе НГПУ

В одном из зданий Нижегородского государственного педуниверситета имени Козьмы Минина на Автозаводе произошло возгорание. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

По предварительной информации, причиной инцидента стало короткое замыкание проектора в одной из учебных аудиторий. Площадь возгорания составила около одного квадратного метра.

Огонь был оперативно потушен ещё до прибытия подразделений МЧС. Благодаря быстрой реакции персонала и студентов удалось избежать пострадавших.

Отмечается, что из здания самостоятельно эвакуировались 355 студентов и 95 сотрудников вуза.

На месте происшествия работают дознаватели МЧС. Специалисты устанавливают точные обстоятельства случившегося.

Фото: Telegram-канал "Нижний Новгород. Без цензуры"

Ранее сообщалось, что житель Нижегородской области сгорел заживо за день до своего 70-летия. 

Ранее сообщалось, что житель Нижегородской области сгорел заживо за день до своего 70-летия.

Автозаводский район МЧС Пожар
Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри сказочного терема
28 сентября 2025 12:06
