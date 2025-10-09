Пожар произошел в автозаводском корпусе НГПУ Происшествия

В одном из зданий Нижегородского государственного педуниверситета имени Козьмы Минина на Автозаводе произошло возгорание. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

По предварительной информации, причиной инцидента стало короткое замыкание проектора в одной из учебных аудиторий. Площадь возгорания составила около одного квадратного метра.

Огонь был оперативно потушен ещё до прибытия подразделений МЧС. Благодаря быстрой реакции персонала и студентов удалось избежать пострадавших.

Отмечается, что из здания самостоятельно эвакуировались 355 студентов и 95 сотрудников вуза.

На месте происшествия работают дознаватели МЧС. Специалисты устанавливают точные обстоятельства случившегося.

Фото: Telegram-канал "Нижний Новгород. Без цензуры"

