Нижегородец сгорел заживо за день до своего 70-летия

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области

Пожилой мужчина погиб на пожаре в деревне Линейка Вознесенского района. Трагедия произошла 8 октября, сообщили в пресс-службе нижегородского управления МЧС.

Огонь охватил 135 квадратных метров. На место происшествия оперативно прибыли пожарные расчёты, которым удалось локализовать и потушить огонь.

Однако при разборе завалов в одной из комнат спасатели обнаружили тело мужчины 1955 года рождения. По предварительным данным, он проживал в доме один.

Причиной возгорания, по версии специалистов, могла стать неосторожность при курении — вероятнее всего, мужчина курил в постели, что и привело к возгоранию.

В ведомстве также добавили, что на следующий день погибшему должно было исполниться 70 лет.

