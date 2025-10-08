Нижегородец сгорел заживо за день до своего 70-летия

Фото:
Пожилой мужчина погиб на пожаре в деревне Линейка Вознесенского района. Трагедия произошла 8 октября, сообщили в пресс-службе нижегородского управления МЧС.
Огонь охватил 135 квадратных метров. На место происшествия оперативно прибыли пожарные расчёты, которым удалось локализовать и потушить огонь.
Однако при разборе завалов в одной из комнат спасатели обнаружили тело мужчины 1955 года рождения. По предварительным данным, он проживал в доме один.
Причиной возгорания, по версии специалистов, могла стать неосторожность при курении — вероятнее всего, мужчина курил в постели, что и привело к возгоранию.
В ведомстве также добавили, что на следующий день погибшему должно было исполниться 70 лет.
Ранее сообщалось, что нижегородская прокуратура проводит проверку по факту крупного пожара, произошедшего в поселке Большое Мурашкино.
