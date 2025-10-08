Осенний призыв 2025 года пройдёт через Единый реестр воинского учёта
Роспотребнадзор: вспышки вируса Коксаки в Нижегородской области нет
Отцы-герои: ветераны СВО рассказали, в чем секрет крепкой семьи
Производителей смертельного "Мистера Сидра" отправили в колонию
Происшествия
08 октября 2025 17:35Нижегородец сгорел заживо за день до своего 70-летия
08 октября 2025 17:20Около 3 тысяч мигрантов лишились приобретённого российского гражданства
08 октября 2025 14:29Подрядчик "Нижегородского водоканала" присвоил около 18 млн рублей
08 октября 2025 13:53"Шашечки" на проспекте Гагарина обернулись протоколами для водителя "Оки"
08 октября 2025 13:3919-летнего нижегородца наказали за экстремистскую наклейку на авто
08 октября 2025 13:22Нижегородский СК предъявил обвинение вору в законе Лехе Московскому
08 октября 2025 12:1117-летний россиянин вступил в "Азов" и слил данные о своём родственнике-военном
08 октября 2025 11:43Нижегородцу грозит до 5 лет колонии за реабилитацию нацизма
08 октября 2025 09:08Проходчик умер на стройплощадке метро в Нижнем Новгороде
08 октября 2025 08:29Роструд заинтересовался смертью известного шеф-повара в Нижнем Новгороде
Происшествия

Нижегородец сгорел заживо за день до своего 70-летия

08 октября 2025 17:35
Нижегородец сгорел заживо за день до своего 70-летия

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области

Пожилой мужчина погиб на пожаре в деревне Линейка Вознесенского района. Трагедия произошла 8 октября, сообщили в пресс-службе нижегородского управления МЧС. 

Огонь охватил 135 квадратных метров. На место происшествия оперативно прибыли пожарные расчёты, которым удалось локализовать и потушить огонь.

Однако при разборе завалов в одной из комнат спасатели обнаружили тело мужчины 1955 года рождения. По предварительным данным, он проживал в доме один.

Причиной возгорания, по версии специалистов, могла стать неосторожность при курении — вероятнее всего, мужчина курил в постели, что и привело к возгоранию.

В ведомстве также добавили, что на следующий день погибшему должно было исполниться 70 лет.

Ранее сообщалось, что нижегородская прокуратура проводит проверку по факту крупного пожара, произошедшего в поселке Большое Мурашкино.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Вознесенский район МЧС Пожар
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных