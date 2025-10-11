Очередную партию нелегальной молочки задержали в Нижегородской области Общество

Сотрудники управления Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл совместно с представителями ГИБДД провели плановый рейд в период с 6 по 10 октября. В ходе мероприятия были досмотрены семь транспортных средств.

По результатам проверки установлено, что в одном из автомобилей перевозилась молочная продукция общим весом 5,138 тонны без необходимых ветеринарных сопроводительных документов (ВСД). Вся партия была задержана.

Как пояснили в ведомстве, наличие ВСД обязательно при транспортировке продукции животного происхождения, включая молочные изделия.

"Это требование направлено на защиту граждан от возможных вспышек зоонозных заболеваний, а также обеспечивает полную прослеживаемость подконтрольной продукции", — отметили в управлении.

В отношении нарушителей будут приняты меры в соответствии с действующим законодательством.

Ранее сообщалось, что общий вес молочной продукции, перемещавшейся по территории Нижегородской области с нарушением, составил 459 кг.