Как нижегородцы работают и отдыхают в ноябре 2025 года
Отцы-герои: ветераны СВО рассказали, в чем секрет крепкой семьи
Ученые разработали систему ИИ для диагностики типа опухоли мозга
ФСБ вскрыла схему с проверками и взятками в нижегородской Росгвардии
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
22 октября 2025 13:43Умер известный нижегородский лор-врач Андрей Айзенштадт
22 октября 2025 13:27Дети переселенцев из США проходят адаптацию в нижегородской "Школе 800"
22 октября 2025 13:10Неправильное хранение продуктов могло вызвать массовое отравление в "Созвездии"
22 октября 2025 12:56Бэби-бум в "Лимпопо": малыши родились у ланей, капуцинов и гуанако
22 октября 2025 12:37Готовность здания Дома правительства в Нижегородском кремле составляет 95%
22 октября 2025 12:36"Ростелеком" успешно протестировал умную платформу для мониторинга отрасли гостеприимства
22 октября 2025 12:09Жители Приокского района благоустроили территории школ с помощью соцучастковых
22 октября 2025 11:58Гордума одобрила создание двух новых АНО в Нижнем Новгороде
22 октября 2025 11:46Стартует юбилейный конкурс "Ростелекома" для региональных ИТ-журналистов и блогеров 
22 октября 2025 11:23Студенты НГАТУ жалуются на холодные батареи в общежитии
Общество

Дети переселенцев из США проходят адаптацию в нижегородской "Школе 800"

22 октября 2025 13:27 Общество
Дети переселенцев из США проходят адаптацию в нижегородской Школе 800

В "Школе 800" в Нижнем Новгороде реализуется программа социальной адаптации для детей, приехавших в регион из-за рубежа. Инициатива направлена на помощь юным переселенцам в освоении русского языка и интеграции в образовательную среду. Об этом сообщает издание "Комсомольская правда - Нижний Новгород".

Среди участников проекта — дочери семьи Барбен, переехавшей в Россию из американского штата Алабама. В нижегородской "Школе 800" американские подростки изучают русский язык и знакомятся с культурой страны.

Глава семьи Майкл Барбен рассказал, что решение о переезде было принято осознанно. По его словам, Россия показалась ему страной с большими возможностями. Главной трудностью при адаптации он назвал языковой барьер: "Мне нравится здесь, и я чувствую, что смогу сделать гораздо больше, чем в Америке. Самым большим вызовом остаётся язык".

Чтобы начать обучение в российской школе, детям необходимо подтвердить знание русского языка. Сёстры Надя и Люба уже успешно сдали экзамен на уровень А1 и продолжают занятия с целью достижения уровня B1. Обучение проходит в смешанном формате: дважды в неделю очно и трижды онлайн. В группах занимаются дети из разных стран.

Программа адаптации была разработана по инициативе агентства "ОКА". Она включает три ключевых направления: освоение языка, участие в жизни школы и взаимодействие с кураторами — старшеклассниками, которые владеют английским языком и помогают новичкам адаптироваться.

Как отметила директор по развитию "Школы 800" и куратор проекта Кристина Валайтис-Винобер, программа оказывает поддержку не только детям, но и их родителям. По её словам, это не просто языковые курсы: "Мы помогаем семьям стать частью школьного сообщества. Учебных материалов для такого возраста почти нет, поэтому наши педагоги создают их с нуля, учитывая особенности восприятия языка у детей из разных стран".

Семья Барбен уже чувствует себя уверенно в Нижнем Новгороде. Они с интересом изучают местные традиции и историю. Особенно дочерям семьи пришлись по душе празднование Масленицы и прогулки по Большой Покровской улице.

Ранее сообщалось, что прием заявлений на обучение в нижегородской "Школе 800" проходит в цифровом формате.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Образование Переселение Школа 800
Поделиться:
Новости по теме
13 октября 2025 13:46Как в Хогвартсе: в "Школе 800" запустили систему факультетов
29 августа 2025 16:20Выяснилось, почему в нижегородской "Школе 800" резко подорожало питание
14 марта 2025 07:45Марк Сартан развеял миф об элитарности "Школы 800"
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
От пушнины до рогов марала: что скрывают витрины музея Нижегородской таможни
20 октября 2025 17:11От пушнины до рогов марала: что скрывают витрины музея Нижегородской таможни
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных