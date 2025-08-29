Выяснилось, почему в нижегородской "Школе 800" резко подорожало питание

Фото:
В нижегородской "Школе 800" существенно повысилась стоимость питания, сообщили читатели НИА "Нижний Новгород". По словам одной из родительниц, с 1 сентября ежедневная сумма за завтрак и обед для одного ученика вырастет с 327 до 500 рублей.
В образовательной организации редакции пояснили, что в преддверии нового учебного года был проведен конкурс на выбор нового оператора питания. В нём приняли участие три компании, предложения которых были рассмотрены наблюдательным советом. В результате был выбран поставщик, предложивший наиболее подходящие условия.
Отмечается, что цены на питание в школе не менялись почти два года. Нынешнее повышение в среднем на 50% связано, в том числе, с общим ростом стоимости продуктов.
В учреждении подчеркнули, что столовые в корпусах "Школы 800" спроектированы под модель обслуживания с накрытием столов, в отличие от традиционной системы раздачи, применяемой в муниципальных школах.
Также в школе напомнили, что ученикам предоставляется возможность трехразового питания. При этом родители могут самостоятельно выбирать, какие приёмы пищи будут включены в рацион ребёнка, исходя из его индивидуального расписания.
Ранее сообщалось, что с 1 июля подорожало питание в детсадах и школах Нижнего Новгорода.
