13 октября 2025 13:46 Общество
Как в Хогвартсе: в Школе 800 запустили систему факультетов

Фото: АНОО "Школа 800"

В новом учебном году в нижегородской "Школе 800" стартовала оригинальная образовательная инициатива — система факультетов. Ее цель — обеспечить условия для личностного роста школьников, помочь им на практике осваивать осознанный выбор, самостоятельность и ответственность.

Идея и принципы факультетов сформулированы самими учащимися всех корпусов "Школы 800" по итогам масштабного обсуждения и голосования. В проект включены ребята 5–8-х классов. В основе лежит концепция "Свобода", понимаемая как выбор, сопряженный с ответственностью. Она раскрывается через четыре направления: "Разум" (свобода мысли), "Сердце" (свобода чувств), "Полет" (свобода действий) и "Выбор" (свобода выбора).

Как пояснили в школе, каждому из направлений соответствует отдельный факультет. Распределение учащихся происходит случайно: о своем факультете дети узнают по браслету определенного цвета. У каждого сообщества есть название, легенда, цвет, символ, девиз и собственное место для собраний.

За работой факультетов следят наставники — кураторы и тьюторы, которые поддерживают инициативы ребят и помогают осмысливать полученный опыт. В течение года действует рейтинговая система: баллы начисляются за личные и командные достижения. По итогам учебного года победивший факультет получает кубок, а самый активный ученик — звание "Флагман факультета".

Директор по воспитательной работе АНОО "Школа 800" Алёна Морозова отметила, что ученики видят в новой модели сходство с Хогвартсом, однако ключевым отличием стало осознанное переосмысление классической системы "домов" под запросы современных детей. По ее словам, проект наполнен ценностями школы — открытостью, культурой выбора и достоинством — и является для Нижегородской области уникальным опытом.

Базой инициативы стала программа формирования опыта осознанного выбора. Школьники пробуют себя в разных ролях и видах деятельности и фиксируют результаты в специальной "карточке опытов". Это позволяет анализировать последствия собственных решений и строить личную траекторию развития.

В школе считают систему факультетов практическим инструментом раскрытия потенциала каждого участника. Ожидается, что она поможет развить у ребят критическое мышление, инициативность и ответственность — качества, востребованные в современном мире.

Напомним, весной у НИА "Нижний Новгород" вышло интервью с директором АНОО "Школа 800" Марком Сартаном. Первую часть можно прочитать здесь, вторую часть — здесь.

Образование Школа 800
