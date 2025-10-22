Каток в нижегородской "Швейцарии" откроется 1 декабря Культура и отдых

Фото: Александр Воложанин

Каток в нижегородской "Швейцарии" (Приокский район) начнет принимать гостей с 1 декабря. Об этом сообщается в социальных сетях общественного пространства.

Парк уже активно готовится к открытию зимнего сезона. В частности, на большом фонтане начали монтировать световую инсталляцию. Также работники занялись формированием катка.

Ранее сообщалось, что на организацию и работу катка в парке имени 1 Мая (Канавино) выделено 63 млн рублей.