Ученые разработали систему ИИ для диагностики типа опухоли мозга
ФСБ вскрыла схему с проверками и взятками в нижегородской Росгвардии
Как нижегородцы работают и отдыхают в ноябре 2025 года
Отцы-герои: ветераны СВО рассказали, в чем секрет крепкой семьи
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Культура и отдых
22 октября 2025 16:04Каток в нижегородской "Швейцарии" откроется 1 декабря
21 октября 2025 16:23Следующий фестиваль INTERVALS пройдёт в Нижнем Новгороде с 23 по 26 апреля
21 октября 2025 15:20Представитель Нижегородской области стал призером XVI Международного славянского литературного форума "Золотой Витязь"
21 октября 2025 14:13Австралийская семья Хэйр восхитилась нижегородским парком "Швейцария"
20 октября 2025 19:27Нижегородские проекты завоевали 7 наград XII Всероссийского туристического фестиваля-конкурса "Диво России"
20 октября 2025 18:45Марк Эйдельштейн готовится к экзаменам на нижегородской Покровке
19 октября 2025 13:04Что нижегородцам показывают на новом "Осеннем вернисаже"
19 октября 2025 12:17Гигантские матрешки с фотографиями звезд появились на Ярмарочной площади
17 октября 2025 18:39Нижегородским школьникам рассказали о туристическом потенциале региона перед премьерным показом мультфильма
17 октября 2025 17:28Работа катка в парке имени 1 Мая обойдется городу в 63 млн рублей
Культура и отдых

Каток в нижегородской "Швейцарии" откроется 1 декабря

22 октября 2025 16:04 Культура и отдых
Каток в парке Швейцария начнет принимать гостей с 1 декабря

Фото: Александр Воложанин

Каток в нижегородской "Швейцарии" (Приокский район) начнет принимать гостей с 1 декабря. Об этом сообщается в социальных сетях общественного пространства.

Парк уже активно готовится к открытию зимнего сезона. В частности, на большом фонтане начали монтировать световую инсталляцию. Также работники занялись формированием катка. 

Ранее сообщалось, что на организацию и работу катка в парке имени 1 Мая (Канавино) выделено 63 млн рублей. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Каток Парк Швейцария
Поделиться:
Новости по теме
21 октября 2025 14:13Австралийская семья Хэйр восхитилась нижегородским парком "Швейцария"
17 августа 2025 11:30Игровую площадку в парке "Швейцария" обновили ко Дню города
20 апреля 2025 15:49Скейт-парк в парке "Швейцария" Нижнего Новгорода открылся досрочно 
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
От пушнины до рогов марала: что скрывают витрины музея Нижегородской таможни
20 октября 2025 17:11От пушнины до рогов марала: что скрывают витрины музея Нижегородской таможни
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных