Культура и отдых

Игровую площадку в парке "Швейцария" обновили ко Дню города

17 августа 2025 11:30  [121] Культура и отдых
Игровую площадку в парке Швейцария обновили ко Дню города

Фото: парк "Швейцария"/VK

В нижегородском парке "Швейцария" открыли обновлённую детскую игровую площадку. Реконструкция приурочена к празднованию Дня города и стала подарком для юных нижегородцев.

Как сообщила администрации общественного пространства в своих соцсетях, на площадке полностью заменили покрытие. Теперь оно стало более мягким и безопасным, а также приобрело яркий и привлекательный вид.

В парке отметили, что новая игровая зона готова к активным играм, бегу и прыжкам, а её возможности ограничены лишь фантазией маленьких посетителей.

Ранее сообщалось, что сроки II этапа благоустройства "Швейцарии" остаются неопределенными. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

