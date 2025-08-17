Игровую площадку в парке "Швейцария" обновили ко Дню города Культура и отдых

Фото: парк "Швейцария"/VK

В нижегородском парке "Швейцария" открыли обновлённую детскую игровую площадку. Реконструкция приурочена к празднованию Дня города и стала подарком для юных нижегородцев.

Как сообщила администрации общественного пространства в своих соцсетях, на площадке полностью заменили покрытие. Теперь оно стало более мягким и безопасным, а также приобрело яркий и привлекательный вид.

В парке отметили, что новая игровая зона готова к активным играм, бегу и прыжкам, а её возможности ограничены лишь фантазией маленьких посетителей.

Ранее сообщалось, что сроки II этапа благоустройства "Швейцарии" остаются неопределенными.