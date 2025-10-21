Австралийская семья Хэйр восхитилась нижегородским парком "Швейцария" Культура и отдых

Фото: Youtube-канал семьи Хэйр

Переехавшие из Австралии в Россию Джастин и Анита Хэйр вместе с пятью детьми решили провести вечер в одном из самых популярных общественных пространств города парке "Швейцария" и остались в полном восторге. Впечатлениями они поделились в своем видеоблоге.

Напомним, после переезда в Россию семья некоторое время жила в Сибири, а теперь поселилась на ферме в гостевом доме канадской семьи Фейнстра, которые уже более двух лет живут в Нижегородской области.

Во время вечерней прогулки по парку "Швейцария" Хэйр успели осмотреть центральную площадь, полюбоваться скульптурой шишки, пройтись по тропинкам среди деревьев, где впечатлились иллюминацией - фонариками.

"Эта так круто, они все маленькие, как ведерки для корма для кур", - восхитилась Анита.

В ответ Джастин заметил, что надо создать похожую подсветку дома.

Дети с удовольствием исследовали игровые площадки, катались на качелях, а также собирали листья. Завершился визит в парк ужином в одном из местных кафе.

"Такой красивый парк. Мне нравится. На сто процентов рекомендую посетить парк "Швейцария". Он великолепен, особенно если у вас есть дети", — поделилась впечатлениями Анита.

Ее супруг Джастин также отметил, что хотел бы вернуться сюда снова, чтобы увидеть то, что не успели в этот раз.

Ранее канадская семья Фейнстра рассказала о своих впечатлениях о посещении Арзамаса.