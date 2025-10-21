Австралийская семья Хэйр восхитилась нижегородским парком "Швейцария"

Фото:
Переехавшие из Австралии в Россию Джастин и Анита Хэйр вместе с пятью детьми решили провести вечер в одном из самых популярных общественных пространств города парке "Швейцария" и остались в полном восторге. Впечатлениями они поделились в своем видеоблоге.
Напомним, после переезда в Россию семья некоторое время жила в Сибири, а теперь поселилась на ферме в гостевом доме канадской семьи Фейнстра, которые уже более двух лет живут в Нижегородской области.
Во время вечерней прогулки по парку "Швейцария" Хэйр успели осмотреть центральную площадь, полюбоваться скульптурой шишки, пройтись по тропинкам среди деревьев, где впечатлились иллюминацией - фонариками.
"Эта так круто, они все маленькие, как ведерки для корма для кур", - восхитилась Анита.
В ответ Джастин заметил, что надо создать похожую подсветку дома.
Дети с удовольствием исследовали игровые площадки, катались на качелях, а также собирали листья. Завершился визит в парк ужином в одном из местных кафе.
"Такой красивый парк. Мне нравится. На сто процентов рекомендую посетить парк "Швейцария". Он великолепен, особенно если у вас есть дети", — поделилась впечатлениями Анита.
Ее супруг Джастин также отметил, что хотел бы вернуться сюда снова, чтобы увидеть то, что не успели в этот раз.
Ранее канадская семья Фейнстра рассказала о своих впечатлениях о посещении Арзамаса.
