Происшествия

Мошенники выманили у пенсионерки из Сарова 1,6 млн рублей

23 октября 2025 19:25 Происшествия
Мошенники выманили у пенсионерки из Сарова 1,6 миллиона рублей

Жительница Сарова стала жертвой телефонного мошенничества и лишилась крупной суммы денег — более 1,6 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по Нижегородской области.

По данным полиции, женщине позвонил неизвестный и представился сотрудником одного из государственных ведомств. Он заявил, что ей необходимо срочно задекларировать свои накопления, иначе последуют санкции. Пенсионерка отказалась, однако звонки продолжались.

В течение четырёх дней злоумышленник оказывал психологическое давление, угрожая изъятием средств, если женщина не подчинится. В итоге, испугавшись, она согласилась выполнить указания лжесотрудника.

Пенсионерка собрала 1 миллион 605 тысяч рублей и отправилась в Московскую область, где передала деньги курьеру, как велел ей звонивший. Лишь позже, поговорив с родственниками, она поняла, что стала жертвой обмана.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. В полиции в очередной раз напомнили, что настоящие представители госорганов, банков и фондов не требуют передавать деньги через курьеров и не просят задекларировать личные накопления. Все подобные обращения — это уловки мошенников.

Ранее сообщалось, что жительница Сарова лишилась почти 22 млн рублей, переведя деньги на так называемый "безопасный" счет.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

МВД Мошенничество Саров
