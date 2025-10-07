Осенний призыв 2025 года пройдёт через Единый реестр воинского учёта
Происшествия

Лжесотрудники военкомата развели 70-летнюю нижегородку на 6,4 млн рублей

07 октября 2025 11:40
Лжесотрудники военкомата развели 70-летнюю нижегородку на 6,4 млн рублей

В Нижнем Новгороде 70-летняя женщина стала жертвой мошенников, потеряв крупную сумму денег. Пенсионерка обратилась в полицию после того, как осознала, что стала участницей тщательно продуманной аферы.

По её словам, в течение двух недель ей звонили неизвестные, представлявшиеся сотрудниками военного комиссариата и правоохранительных органов. Злоумышленники уверяли женщину, что некие третьи лица пытаются похитить средства с её банковских счетов.

Под предлогом защиты средств от якобы готовящегося хищения, а также для оформления необходимой документации, собеседники уговорили пенсионерку снять с банковских счетов 4,7 млн рублей. Эти деньги она передала неизвестному мужчине в пакете прямо у своего дома.

Спустя неделю ей вновь позвонили и убедили передать еще 1,7 млн рублей, на этот раз из личных сбережений. Все действия женщина совершала, следуя инструкциям звонивших. Общий ущерб составил 6,4 млн рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ — мошенничество в особо крупном размере. В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что сотрудник нижегородского вуза отдал мошенникам 14 млн рублей.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Теги:
МВД Мошенничество
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных