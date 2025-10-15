Как нижегородцы работают и отдыхают в ноябре 2025 года
Отцы-герои: ветераны СВО рассказали, в чем секрет крепкой семьи
Чертков объяснил, почему Кстовский район присоединили к Нижнему
Сколько будут стоить билеты на "Буревестник" до Москвы
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
15 октября 2025 14:43Водителя автобуса будут судить за наезд на пенсионерку в Нижнем Новгороде
15 октября 2025 13:49Нижегородца приговорили к 14 годам за жестокое убийство ножом и вилками
15 октября 2025 13:30Более 44 млн рублей лишились нижегородцы после общения с мошенниками
15 октября 2025 13:14Народный фронт назвал "кадровой ошибкой" назначение Жильцова
15 октября 2025 09:43Сотового оператора оштрафовали на 1,2 миллиона рублей в Нижнем Новгороде
15 октября 2025 09:2716-летняя цыганка из Нижнего Новгорода погибла перед свадьбой в Подмосковье
15 октября 2025 09:17Нижегородский аэропорт возобновил работу
15 октября 2025 08:15Управляющие компании для 28 домов выберут в Бутурлинском округе
14 октября 2025 19:10Арзамасская полиция устроила погоню за пьяным водителем без прав — видео
14 октября 2025 18:47Уголовное дело завели после ДТП с двумя погибшими под Выксой
Происшествия

Более 44 млн рублей лишились нижегородцы после общения с мошенниками

15 октября 2025 13:30 Происшествия
Более 44 млн рублей лишились нижегородцы после общения с мошенниками

За минувшую неделю сотрудники органов внутренних дел Нижегородской области зарегистрировали 83 преступления, совершенных с использованием различных мошеннических схем.
Чаще всего преступники применяли сценарии "Звонок от службы безопасности банка" — 38 случаев, "Мошенничество при онлайн-покупке" — 19 случаев, "Предложение дополнительного заработка" — 12 случаев, а также иные способы обмана.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД по региону, в общей сложности потерпевшие лишились более 44 млн рублей.

Полиция призывает ознакомиться с описанными ниже эпизодами, чтобы вовремя распознавать мошенничество и не становиться жертвой преступников.

56-летнему научному сотруднику звонили лица, представившиеся специалистами "Роскомнадзора" и силовых ведомств. Под предлогом пресечения оформления доверенности на управление его финансами они убедили мужчину следовать их указаниям. Опасаясь за сбережения, он перевел на "безопасный" счет свыше 11 200 000 рублей, а затем оформил кредит на 3 000 000 рублей и по требованию аферистов передал наличные неизвестной женщине, упаковывая купюры в сумку. Общий ущерб превысил 14 миллионов рублей.

Жительнице Арзамаса неизвестный собеседник в мессенджере пообещал дополнительный заработок в интернете и убедил перевести личные накопления. В течение трех дней женщина несколькими транзакциями перечислила на указанный счет более 155 000 рублей, после чего инициатор переписки перестал выходить на связь.

Другой житель Арзамаса нашел на сайте объявлений предложение о продаже тормозных дисков на 100 000 рублей. Связавшись с продавцом, он согласился на 100-процентную предоплату на продиктованный номер мобильного телефона. Товар в оговоренный срок не поступил, телефон продавца оказался недоступен.

Ранее нижегородцам назвали признаки мошенничества при покупке авто через мессенджеры.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
мошенники Уголовное дело
Поделиться:
Новости по теме
14 октября 2025 09:19Мошенники создают чаты и пишут от имени Евгения Люлина
06 октября 2025 14:29Сотрудник одного из нижегородских вузов отдал мошенникам 14 млн рублей
05 октября 2025 10:10Телефонные мошенники убедили нижегородцев перевести более 12 млн рублей
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри сказочного терема
28 сентября 2025 12:06Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри "сказочного терема"
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных