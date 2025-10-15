Более 44 млн рублей лишились нижегородцы после общения с мошенниками Происшествия

За минувшую неделю сотрудники органов внутренних дел Нижегородской области зарегистрировали 83 преступления, совершенных с использованием различных мошеннических схем.

Чаще всего преступники применяли сценарии "Звонок от службы безопасности банка" — 38 случаев, "Мошенничество при онлайн-покупке" — 19 случаев, "Предложение дополнительного заработка" — 12 случаев, а также иные способы обмана.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД по региону, в общей сложности потерпевшие лишились более 44 млн рублей.

Полиция призывает ознакомиться с описанными ниже эпизодами, чтобы вовремя распознавать мошенничество и не становиться жертвой преступников.

56-летнему научному сотруднику звонили лица, представившиеся специалистами "Роскомнадзора" и силовых ведомств. Под предлогом пресечения оформления доверенности на управление его финансами они убедили мужчину следовать их указаниям. Опасаясь за сбережения, он перевел на "безопасный" счет свыше 11 200 000 рублей, а затем оформил кредит на 3 000 000 рублей и по требованию аферистов передал наличные неизвестной женщине, упаковывая купюры в сумку. Общий ущерб превысил 14 миллионов рублей.

Жительнице Арзамаса неизвестный собеседник в мессенджере пообещал дополнительный заработок в интернете и убедил перевести личные накопления. В течение трех дней женщина несколькими транзакциями перечислила на указанный счет более 155 000 рублей, после чего инициатор переписки перестал выходить на связь.

Другой житель Арзамаса нашел на сайте объявлений предложение о продаже тормозных дисков на 100 000 рублей. Связавшись с продавцом, он согласился на 100-процентную предоплату на продиктованный номер мобильного телефона. Товар в оговоренный срок не поступил, телефон продавца оказался недоступен.

