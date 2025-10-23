Разработка схемы строительства ливневок в Нижнем Новгороде приостановлена Общество

НИА "Нижний Новгород" - Полина Зубова

Работы по созданию схемы сети ливневой канализации в Нижнем Новгороде приостановлены. Причиной стал срыв условий муниципального контракта со стороны подрядной организации. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в городском департаменте благоустройства.

Напомним, более 167 млн рублей направили на разработку схемы сети ливневок в Нижнем Новгороде на 2026-2036 годы. Планировалось, что ее утвердят до конца года. Однако в июне контракт с победителем конкурса был расторгнут из-за неисполнения обязательств.

Как пояснили в администрации, после слияния Нижнего Новгорода с Кстовом и образования единого муниципального округа специалисты начали готовить документацию для заключения нового контракта на разработку схем сети ливневок, а также создания тарифного механизма финансирования затрат на использование и развитие ливневых систем водоотведения по Нагорной и Заречной части Нижнего Новгорода.

После завершения сбора необходимых сведений будет сформировано техническое задание, определены стоимость и сроки выполнения работ. Новые сроки начала проектирования пока не установлены.

Ранее сообщалось, что проект системы ливневок в Гордеевском микрорайоне снова не прошёл госэкспертизу.