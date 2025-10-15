Плату за капремонт в Нижегородской области хотят увеличить Экономика

Фото: Александр Воложанин

Нижегородские власти подготовили проект постановления об увеличении минимального размера взносов на капремонт многоквартирных домов. Документ разработан региональным министерством ЖКХ и в настоящее время направлен на независимую антикоррупционную экспертизу.

Согласно проекту, с 1 января по 30 июня 2026 года будет действовать один тариф, а с 1 июля по 31 декабря — увеличенный. Размер взносов будет зависеть от муниципалитета и технических характеристик дома: наличия лифта, систем теплоснабжения и газоснабжения.

Так, в Нижнем Новгороде ставка в первом полугодии составит от 9,2 до 13,38 рубля за квадратный метр. После 1 июля тарифы вырастут: минимальный взнос для домов без лифтов и инженерных систем составит 9,57 рубля, максимальный — 13,92 рубля за квадратный метр для домов, оснащённых всеми видами коммуникаций.

Итоговые значения для каждого муниципалитета и типа дома приведены в приложениях к проекту постановления. Отмечается, что документ подготовлен в соответствии с Жилищным кодексом РФ и региональным законом о капитальном ремонте.

Добавим, что в июле 2025-го взнос на капремонт в Нижегородской области вырос на 4,5%.