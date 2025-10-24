В НИУ Президентской академии стартовал интенсив по профессиональному развитию студентов

Фото:
В Нижегородском институте управления начал работу трехдневный образовательный интенсив "На орбиту в профкосмос! Высший пилотаж (высшее образование)".
Обучение проводит Центр профессионального развития «Острова» - проект от Росмолодёжь, совместно с правительством Нижегородской области, НИУ Президентской академии, КУПНО и Молодёжным центром карьеры Нижегородской области.
В интенсиве принимают участие около 120 студентов. Основная цель проекта — помощь молодежи в формировании индивидуальной профессиональной траектории.
По словам директора НИУ Екатерины Лебедевой, в Президентской академии создаются условия не только для получения знаний, но и для всестороннего развития студентов. Она отметила, что обучение от специалистов Центра "Острова" и Агентства по развитию человеческого капитала Сахалинской области — это возможность получить обратную связь от экспертов федеральных образовательных центров, работающих при поддержке Росмолодежи.
"Уверена, что все это пригодится им на Карьерном форуме-2025, который пройдёт в ноябре", — сказала директор НИУ Президентской академии Екатерина Лебедева.
Программа включает лекции с интерактивными элементами, групповую работу и самодиагностику. Студенты уже ознакомились с современными подходами к развитию карьеры и проанализировали свои сильные и слабые стороны, интересы и профессиональные ориентиры. В течение следующих дней участники освоят инструменты карьерного планирования, познакомятся с особенностями рынка труда и сформируют личный профиль профессионального развития.
По итогам интенсива все участники получат сертификаты и индивидуальные планы развития.
Также в ходе мероприятия была подписана дорожная карта о сотрудничестве для профессионального развития студентов между НИУ Президентской академии и КМОЦ КУПНО.СТАРТ.
