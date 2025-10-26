Как нижегородцы работают и отдыхают в ноябре 2025 года
Общество

Дожди накроют Нижний Новгород в последнюю неделю октября

26 октября 2025 11:12 Общество
Дожди накроют Нижний Новгород в последнюю неделю октября

Жителей Нижнего Новгорода ждёт сырая и пасмурная погода в течение всей последней недели октября. Согласно прогнозу сервиса "Яндекс Погода", осадки ожидаются практически ежедневно.

В понедельник, 27 октября, в городе будет относительно сухо. Днём воздух прогреется до +10 градусов, а ночью температура опустится до +5. Вероятность дождя в этот день невысока.

Во вторник, 28 октября, синоптики обещают затяжной дождь. Температура днём не поднимется выше +6, а ночью составит около +4 градусов.

Неблагоприятная погода сохранится и в среду, 29 октября, а также в четверг, 30 октября. В эти дни будет идти дождь, дневные температуры ожидаются на уровне +7, а ночные — около +4 градусов.

В пятницу, 31 октября, осадки также возможны. Днём столбики термометров поднимутся лишь до +5, а ночью похолодает до +3.

В выходные, 1 и 2 ноября, погода останется переменчивой. Временами возможны кратковременные осадки. Днём температура составит около +4, а в ночные часы опустится до нуля.

Ранее сообщалось, что в последние выходные октября в Нижнем Новгороде немного потеплеет.

Дождь Погода
