Спасатели провели пожарные учения на крыше 26-этажки в Нижнем Новгороде Общество

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области

В Советском районе Нижнего Новгорода прошли опытно-исследовательские учения пожарных, организованные Главным управлением МЧС России по Нижегородской области. Тренировка состоялась в условиях, максимально приближенных к реальной чрезвычайной ситуации.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, местом проведения стал 26-этажный жилой дом, расположенный на проспекте Героев Донбасса. Основной задачей учений была отработка алгоритма подачи огнетушащих веществ на крышу здания — в ситуации, когда использование лифтов невозможно из-за пожара.

Сотрудники МЧС проложили рукавную линию по незадымляемым лестничным клеткам, чтобы обеспечить подачу воды на верхние этажи. На 15 этаже был установлен гибкий резервуар, который наполнили водой с помощью мотопомпы. Оттуда вода подавалась к условному очагу возгорания.

Дополнительно пожарные подняли ещё одну линию на крышу здания с использованием верёвочной обвязки. Она была подключена к автоцистерне, обеспечив устойчивую подачу воды на самый верх дома.

Завершающим этапом учений стала эвакуация условного пострадавшего с крыши высотки при помощи вертолёта.

По словам Александра Крупнова, заместителя начальника управления — начальника отдела организации пожаротушения УОП и ПАСР ГУ МЧС России по Нижегородской области, тренировка проводилась в условиях, максимально приближенных к реальным.

"Такие учения позволяют отработать действия личного состава не только в теории, но и на практике", — отметил он.

В мероприятии приняли участие 68 человек личного состава и семь единиц специализированной техники.

