Женщина пострадала в огненном ДТП на Молитовском мосту

Фото: ГУ МВД России по Нижегородской области

Женщина пострадала в пожаре, который произошел в результате ДТП на Молитовском мосту в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону. 

Инцидент произошел около восьми часов вечера 24 октября. 37-летняя женщина за рулем автомобиля "Киа" въехала в "ВАЗ". Отечественная машина вспыхнула. 

Водителя "Киа" на скорой увезли в больницу. Сотрудники ГАИ разбираются в произошедшем. 

Ранее сообщалось, что фура врезалась в газопровод в Выксунском округе. В результате чего прогремел взрыв. Чудом обошлось без пострадавших. 

