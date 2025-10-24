Женщина пострадала в огненном ДТП на Молитовском мосту

Фото:
Женщина пострадала в пожаре, который произошел в результате ДТП на Молитовском мосту в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
Инцидент произошел около восьми часов вечера 24 октября. 37-летняя женщина за рулем автомобиля "Киа" въехала в "ВАЗ". Отечественная машина вспыхнула.
Водителя "Киа" на скорой увезли в больницу. Сотрудники ГАИ разбираются в произошедшем.
Ранее сообщалось, что фура врезалась в газопровод в Выксунском округе. В результате чего прогремел взрыв. Чудом обошлось без пострадавших.
