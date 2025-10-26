Дом сгорел в Урене из-за детской шалости с огнем Происшествия

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области

В городе Урень Нижегородской области произошёл пожар в частном жилом доме, расположенном на улице Ленина. Огонь охватил площадь в 48 квадратных метров.

По информации пресс-службы регионального управления МЧС, на месте происшествия работали 20 сотрудников ведомства и 5 единиц техники.

К счастью, обошлось без пострадавших. До прибытия пожарных из дома самостоятельно выбрались четверо человек, в том числе, двое детей.

По предварительным данным, причиной возгорания стала детская шалость с огнём.

Спасатели в очередной раз напомнили родителям о необходимости регулярно объяснять детям, насколько опасны игры с огнём.

Ранее сообщалось, что в огненном ДТП на Молитовском мосту в Нижнем Новгороде пострадала женщина. А около Богородска чуть не сгорел строящийся коттедж.