Как нижегородцы работают и отдыхают в ноябре 2025 года
Ученые разработали систему ИИ для диагностики типа опухоли мозга
ФСБ вскрыла схему с проверками и взятками в нижегородской Росгвардии
Отцы-герои: ветераны СВО рассказали, в чем секрет крепкой семьи
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
22 октября 2025 15:32Строящийся коттедж чуть не сгорел под Богородском
22 октября 2025 14:00В Нижнем Новгороде ищут водителя, сбившего девочку на пешеходном переходе
22 октября 2025 11:06Тело мужчины достали из Оки в Нижнем Новгороде
21 октября 2025 19:17Пожар уничтожил легковой автомобиль в гараже на Бору
21 октября 2025 17:12Более 130 бутылок нелегального алкоголя нашли в сормовском кафе
21 октября 2025 16:47ФСБ вскрыла схему с проверками и взятками в нижегородской Росгвардии
21 октября 2025 16:07Саровчанина оштрафовали за финансирование экстремистской организации
21 октября 2025 13:36Афериста, обманувшего нижегородок на 1,3 млн рублей, поймали в Казани
21 октября 2025 12:11Нижегородского бизнесмена Картушина арестовали в Москве
21 октября 2025 10:06Полсотни мигрантов выдворят из страны после рейда в Нижнем Новгороде
Происшествия

Строящийся коттедж чуть не сгорел под Богородском

22 октября 2025 15:32 Происшествия
Строящийся коттедж чуть не сгорел под Богородском

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области

Пожар в строящемся коттедже произошел в селе Дуденево Богородского округа, сообщили в нижегородском МЧС.

Огонь охватил веранду и повредил внутреннюю отделку дома. Общая площадь возгорания составила 41 кв. метр.

Пострадавших в результате инцидента нет, уточнили в ведомстве. 

По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил установки и эксплуатации электрического оборудования.

Ранее сообщалось, что пожар уничтожил легковушку в гараже на Бору.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Богородский район МЧС Пожар
Поделиться:
Новости по теме
09 октября 2025 19:00Курение рядом с газовой трубой обернулось пожаром в доме на Ярошенко
09 октября 2025 17:05Пожар произошел в автозаводском корпусе НГПУ
08 октября 2025 17:35Нижегородец сгорел заживо за день до своего 70-летия
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
От пушнины до рогов марала: что скрывают витрины музея Нижегородской таможни
20 октября 2025 17:11От пушнины до рогов марала: что скрывают витрины музея Нижегородской таможни
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных