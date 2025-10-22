Строящийся коттедж чуть не сгорел под Богородском

Фото:
Пожар в строящемся коттедже произошел в селе Дуденево Богородского округа, сообщили в нижегородском МЧС.
Огонь охватил веранду и повредил внутреннюю отделку дома. Общая площадь возгорания составила 41 кв. метр.
Пострадавших в результате инцидента нет, уточнили в ведомстве.
По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил установки и эксплуатации электрического оборудования.
