Строящийся коттедж чуть не сгорел под Богородском Происшествия

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области

Пожар в строящемся коттедже произошел в селе Дуденево Богородского округа, сообщили в нижегородском МЧС.

Огонь охватил веранду и повредил внутреннюю отделку дома. Общая площадь возгорания составила 41 кв. метр.

Пострадавших в результате инцидента нет, уточнили в ведомстве.

По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил установки и эксплуатации электрического оборудования.

