Автомобиль скорой помощи перевернулся на площади Лядова

Фото:
На площади Лядова в Нижнем Новгороде 26 октября произошло ДТП с участием автомобиля скорой помощи. Об этом сообщает телеграм-канал "Мой Нижний Новгород".
Очевидцы рассказали, что все произошло напротив ТРЦ "Небо".
Сразу после аварии люди из проезжающих мимо автомобилей поспешили на помощь водителю "скорой".
О пострадавших в этом ДТП на данный момент неизвестно.
Ранее сообщалось, что сотрудники экстренной медицинской службы пострадали в результате ДТП в Нижнем Новгороде.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+