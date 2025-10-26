Автомобиль скорой помощи перевернулся на площади Лядова Происшествия

Фото: Telegram-канал "Мой Нижний Новгород"

На площади Лядова в Нижнем Новгороде 26 октября произошло ДТП с участием автомобиля скорой помощи. Об этом сообщает телеграм-канал "Мой Нижний Новгород".

Очевидцы рассказали, что все произошло напротив ТРЦ "Небо".

Сразу после аварии люди из проезжающих мимо автомобилей поспешили на помощь водителю "скорой".

О пострадавших в этом ДТП на данный момент неизвестно.

Ранее сообщалось, что сотрудники экстренной медицинской службы пострадали в результате ДТП в Нижнем Новгороде.