Отцы-герои: ветераны СВО рассказали, в чем секрет крепкой семьи
Ученые разработали систему ИИ для диагностики типа опухоли мозга
Как нижегородцы работают и отдыхают в ноябре 2025 года
ФСБ вскрыла схему с проверками и взятками в нижегородской Росгвардии
Происшествия

Автомобиль скорой помощи перевернулся на площади Лядова

26 октября 2025 15:37 Происшествия
Автомобиль скорой помощи перевернулся на площади Лядова

Фото: Telegram-канал "Мой Нижний Новгород"

На площади Лядова в Нижнем Новгороде 26 октября произошло ДТП с участием автомобиля скорой помощи. Об этом сообщает телеграм-канал "Мой Нижний Новгород".

Очевидцы рассказали, что все произошло напротив ТРЦ "Небо".

Сразу после аварии люди из проезжающих мимо автомобилей поспешили на помощь водителю "скорой".

О пострадавших в этом ДТП на данный момент неизвестно.

Ранее сообщалось, что сотрудники экстренной медицинской службы пострадали в результате ДТП в Нижнем Новгороде.

