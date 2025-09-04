ПАЗ врезался в скорую помощь с детьми на Автозаводе Происшествия

Фото: Госавтоинспекция Нижегородской области

На проспекте Ильича в Нижнем Новгороде произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля скорой помощи и пассажирского автобуса. Об этом сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Нижегородской области.

По предварительным данным, скорая находилась на маршруте и следовала в одну из городских больниц. В это время "ПАЗ" выезжал с придомовой территории. Водитель маршрутки, не уступив дорогу, допустил столкновение с медицинским автомобилем.

Как рассказал редактор ИА "Стационар-Пресс" Алексей Никонов, в момент аварии в салоне скорой находились трое несовершеннолетних пациентов. Детей перевозили в инфекционную больницу.

К счастью, в результате происшествия никто не пострадал. Всех троих осмотрели специалисты детской областной больницы. После этого они были доставлены в медучреждение, куда и направлялись изначально.

Обстоятельства происшествия уточняются. Сотрудники ГИБДД проводят проверку.

