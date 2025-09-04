Нижегородские льготники могут выбрать формат соцуслуг до 1 октября
ГАИ будет получать от Минздрава данные о состоянии здоровья водителей
Работы на Нижегородской станции аэрации продолжатся до 2029 года
Новое приложение для оплаты парковок появится в Нижнем Новгороде
Последние новости рубрики Происшествия
04 сентября 2025 11:30  [111] ПАЗ врезался в скорую помощь с детьми на Автозаводе
04 сентября 2025 10:45  [137] Жителя Выксы осудят за мошенничество с соцвыплатами
04 сентября 2025 10:26  [168] Задержан подозреваемый в массовом отравлении алкоголем в Балахне
04 сентября 2025 10:04  [163] Водитель без прав насмерть сбил женщину в нижегородском поселке
04 сентября 2025 09:19  [170] Бастрыкин потребовал отчет по делу о травме ребенка на празднике в Княгинине
03 сентября 2025 18:33  [368] Менеджера из Сокольского осудят за мошенничество на 28 млн рублей
03 сентября 2025 18:10  [374] Сотрудника сотового оператора в Выксе задержали за продажу данных абонентов
03 сентября 2025 16:14  [361] Гибель пожарного на нижегородском складе обернулась проверкой СК
03 сентября 2025 16:00  [371] Озвучены подробности ареста экс-главы нижегородского "ГУММиД"
03 сентября 2025 12:51  [428] Пожарный погиб при тушении склада на улице Бекетова
Происшествия

ПАЗ врезался в скорую помощь с детьми на Автозаводе

04 сентября 2025 11:30
ПАЗ врезался в скорую помощь с детьми на Автозаводе

Фото: Госавтоинспекция Нижегородской области

На проспекте Ильича в Нижнем Новгороде произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля скорой помощи и пассажирского автобуса. Об этом сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Нижегородской области.

По предварительным данным, скорая находилась на маршруте и следовала в одну из городских больниц. В это время "ПАЗ" выезжал с придомовой территории. Водитель маршрутки, не уступив дорогу, допустил столкновение с медицинским автомобилем.

Как рассказал редактор ИА "Стационар-Пресс" Алексей Никонов, в момент аварии в салоне скорой находились трое несовершеннолетних пациентов. Детей перевозили в инфекционную больницу.

К счастью, в результате происшествия никто не пострадал. Всех троих осмотрели специалисты детской областной больницы. После этого они были доставлены в медучреждение, куда и направлялись изначально.

Обстоятельства происшествия уточняются. Сотрудники ГИБДД проводят проверку.

Ранее сообщалось, что автомобиль с пятью подростками попал в ДТП и перевернулся на улице Генерала Ивлиева в Нижнем Новгороде.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Автозаводский район Дети ДТП
Архив
