Общество

Проект строительства пункта приема стоков в Сормове прошел экспертизу

27 октября 2025 12:13 Общество
Проект строительства пункта приема стоков в Сормове прошел экспертизу

Фото: Александр Воложанин

Проект строительства еще одного автоматизированного пункта приема привозных стоков в Нижнем Новгороде получил положительное заключение негосударственной экспертизы. Об этом сообщается в ЕГРЗ. 

Объект будет размещен по адресу: улица Ясная, дом 339А.

Экспертизу проектной документации и результатов инженерных изысканий провела компания ООО "Проммаш Тест Экспертиза", зарегистрированная в Москве. Застройщиком объекта выступает АО "Акватэхэкология".

Разработкой проектной документации занимались ООО "Научное предприятие "Дзержинскпромпроект" и ИП М.В. Баклажкова.

Ранее сообщалось, что АО "Акватэхэкология" намерена построить автоматизированный пункт приема привозных стоков в Канавинском районе. Проект также прошел негосударственную экспертизу. 

Также стало известно, что горадминистрации в результате переговоров с бизнесом удалось согласовать запуск 12 инвестиционных проектов по строительству новых пунктов приема ЖБО в различных районах города. Как уточнили в департаменте жилья, по шести из них уже получены положительные заключения совета при правительстве области, а также утверждены дорожные карты с поэтапным планом реализации.

