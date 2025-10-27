Проект строительства пункта приема стоков в Сормове прошел экспертизу

Фото:
Проект строительства еще одного автоматизированного пункта приема привозных стоков в Нижнем Новгороде получил положительное заключение негосударственной экспертизы. Об этом сообщается в ЕГРЗ.
Объект будет размещен по адресу: улица Ясная, дом 339А.
Экспертизу проектной документации и результатов инженерных изысканий провела компания ООО "Проммаш Тест Экспертиза", зарегистрированная в Москве. Застройщиком объекта выступает АО "Акватэхэкология".
Разработкой проектной документации занимались ООО "Научное предприятие "Дзержинскпромпроект" и ИП М.В. Баклажкова.
Ранее сообщалось, что АО "Акватэхэкология" намерена построить автоматизированный пункт приема привозных стоков в Канавинском районе. Проект также прошел негосударственную экспертизу.
Также стало известно, что горадминистрации в результате переговоров с бизнесом удалось согласовать запуск 12 инвестиционных проектов по строительству новых пунктов приема ЖБО в различных районах города. Как уточнили в департаменте жилья, по шести из них уже получены положительные заключения совета при правительстве области, а также утверждены дорожные карты с поэтапным планом реализации.
