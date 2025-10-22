Отцы-герои: ветераны СВО рассказали, в чем секрет крепкой семьи
Ученые разработали систему ИИ для диагностики типа опухоли мозга
Как нижегородцы работают и отдыхают в ноябре 2025 года
ФСБ вскрыла схему с проверками и взятками в нижегородской Росгвардии
Общество

Сивохин перенес свой рабочий кабинет на Нижегородскую станцию аэрации

22 октября 2025 17:24 Общество
Сивохин перенес свой рабочий кабинет на Нижегородскую станцию аэрации

Гендиректор "Теплоэнерго" Дмитрий Сивохин перенес свой рабочий кабинет на Нижегородскую станцию аэрации. 

Как НИА "Нижний Новгород" сообщили в пресс-службе ресурсоснабжающей организации, кабинет руководителя находится на станции уже несколько месяцев "для оптимизации рабочих процессов". 

Напомним, что в настоящее время ведется первый этап масштабной реконструкции станции аэрации в Нижнем Новгороде. В сентябре туда с проверкой приезжали губернатор Глеб Никитин и гендиректор "Теплоэнерго" Дмитрий Сивохин. Второй этап модернизации объекта, как было доложено президенту РФ Владимиру Путину, закончится в 2029 году

Между тем тысячи горожан продолжают жаловаться на стойкий канализационный запах. Многие связывают его с работой НСА. Как сообщалось, в октябре станция снова получила предостережение из-за вони. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Вонь Дмитрий Сивохин Нижегородская станция аэрации
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных