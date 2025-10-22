Сивохин перенес свой рабочий кабинет на Нижегородскую станцию аэрации Общество

Гендиректор "Теплоэнерго" Дмитрий Сивохин перенес свой рабочий кабинет на Нижегородскую станцию аэрации.

Как НИА "Нижний Новгород" сообщили в пресс-службе ресурсоснабжающей организации, кабинет руководителя находится на станции уже несколько месяцев "для оптимизации рабочих процессов".

Напомним, что в настоящее время ведется первый этап масштабной реконструкции станции аэрации в Нижнем Новгороде. В сентябре туда с проверкой приезжали губернатор Глеб Никитин и гендиректор "Теплоэнерго" Дмитрий Сивохин. Второй этап модернизации объекта, как было доложено президенту РФ Владимиру Путину, закончится в 2029 году.

Между тем тысячи горожан продолжают жаловаться на стойкий канализационный запах. Многие связывают его с работой НСА. Как сообщалось, в октябре станция снова получила предостережение из-за вони.