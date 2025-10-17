Автоматизированный пункт приема привозных стоков построят в Канавинском районе Общество

Фото: Александр Воложанин

В Канавинском районе Нижнего Новгорода появится автоматизированный пункт приема привозных стоков. Проект получил положительное заключение негосударственной экспертизы. Об этом сообщается в ЕГРЗ.

Объект разместится по адресу улица Металлистов, 6в. Застройщиком выступает АО "Акватэхэкология", а проектную документацию подготовило научное предприятие "Дзержинскпромпроект". Экспертизу проекта провела компания ООО "Проммаш Тест Экспертиза", зарегистрированная в Москве.

Ранее сообщалось, что с начала 2025 года в отношении нелегальных ассенизаторов составлено около 50 административных протоколов. Их незаконную деятельность называют одной из причин появления вони в Нижнем Новгороде.