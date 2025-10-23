СК завел дело о халатности при реконструкции Нижегородской станции аэрации

Фото:
Уголовное дело возбуждено из-за халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ) при реконструкции Нижегородской станции аэрации, сообщили в пресс-службе регионального СК.
По данным следствия, должностными лицами ресурсоснабжающей организации и контролирующей службы в сфере природопользования были допущены нарушения правил эксплуатации источников выбросов вредных веществ в воздух. Это, как уверяют в СК, повлекло значительное нарушение прав и законных интересов нижегородцев.
Отмечается, что дело завели по материалам проверки Нижегородской межрайонной природоохранной прокуратуры и регионального управления ФСБ.
Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего и причины, которые этому способствовали.
Напомним, что жители Нижнего Новгорода уже несколько месяцев жалуются на стойкий запах канализации. В середине октября депутаты потребовали объяснить причины вони. А вчера выяснилось, что гендиректор ресурсоснабжающей организации, отвечающей за НСА, перенес свой рабочий кабинет на станцию "для оптимизации рабочих процессов".
Также сообщалось, что станция аэрация снова получила предостережение от Росприроднадзора.
