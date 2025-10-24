ФСБ вскрыла схему с проверками и взятками в нижегородской Росгвардии
Ученые разработали систему ИИ для диагностики типа опухоли мозга
Как нижегородцы работают и отдыхают в ноябре 2025 года
Отцы-герои: ветераны СВО рассказали, в чем секрет крепкой семьи
Общество

Нижегородскую станцию аэрации снова проверяют из-за жалоб на вонь

24 октября 2025 17:02
Нижегородскую станцию аэрации снова проверяют из-за жалоб на вонь

Фото: пресс-служба Росприроднадзора по Нижегородской области

Управление Росприроднадзора проверяет деятельность Нижегородской станции аэрации (НСА) на фоне возбуждения нового уголовного дела, связанного с неприятным запахом.

Как сообщили в пресс-службе межрегионального ведомства, в начале октября специалисты Росприроднадзора завершили плановую проверку АО "Теплоэнерго" (правопреемника АО "Нижегородский водоканал"). Контрольные мероприятия проходили на территории городских очистных сооружений канализации НСА.

В ходе проверки были выявлены места складирования отходов производства и потребления на необорудованных площадках, прямо на почвенном покрове. Такие действия нарушают природоохранное законодательство и свидетельствуют о том, что АО "Теплоэнерго" не принимает должных мер по защите земель и охране почв от негативного воздействия. По результатам проверки компания привлечена к административной ответственности, а также получила предписание об устранении нарушений.

В настоящее время инспекторы Росприроднадзора вновь работают на территории Нижегородской станции аэрации. Внеплановая проверка деятельности ресурсоснабжающей организации проводится по поручению Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры.

Причиной проверки стали обращения жителей, жалующихся на стойкий запах канализации. По данным надзорных органов, источник вони связан с нарушением законодательства об охране атмосферного воздуха, выразившимся в выбросах загрязняющих веществ с превышением допустимых концентраций по показателю сероводорода.

Инспекторы проводят осмотр территории, анализируют документацию и выполняют отбор проб компонентов окружающей среды.

Отметим, что жалобы на регулярное появление канализационного запаха в Нижнем Новгороде поступают уже несколько месяцев. В августе по требованию прокуратуры Росприроднадзор проводил внеплановую проверку, которая показала превышение нормативов выбросов сероводорода, фенола и формальдегида на НСА. По итогам проверки юридическое и должностные лица предприятия были привлечены к административной ответственности. Осенью НСА снова получила предостережение от Росприроднадзора. 

